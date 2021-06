Briefing des derniers développements en Tunisie du 12 au 13 juin 2021 à travers les médias tunisiens

AA -

- LAgence Anadolu vous prsente un briefing des derniers dveloppements en Tunisie du 12 au 13 juin 2021, travers les mdias tunisiens

Des heurts ont clat samedi entre les forces scuritaires et des manifestants dans le centre de la capitale, Tunis, sur fond du dcs d'un jeune homme en dtention et l'agression d'un autre dans le quartier populaire de Sidi Hassine, l'ouest de la capitale.La famille du jeune homme, Ahmed , accuse les forces scuritaires d'avoir caus la mort de leur fils, aprs son interpellation mardi, alors que le ministre de l'Intrieur n'a pas prcis les causes de ce dcs.Le correspondant de lAgence Anadolu a rapport que des dizaines de Tunisiens se sont rassembls devant le sige du ministre tunisien de l'Intrieur lors d'une manifestation, pour dnoncer ce qu'ils ont qualifi de pratiques rpressives des forces scuritaires, aprs la mort d'un jeune homme Sidi Hassine, dans l'ouest de la capitale, mardi.Les manifestants scandaient des slogans tels que: Apprenez nager ! , À bas la rpression policire... À bas les bourreaux du peuple ! , Libert, libert... À bas l'État policier ! et Nos enfants sont des victimes entre les mains de la police !.Le correspondant de lAA a ajout que les affrontements entre les protestataires et les forces de lordre ont commenc, ds qu'un certain nombre de jeunes du quartier populaire de Sidi Hassine ont rejoint la manifestation dans le centre de la capitale, Tunis.Le Prsident tunisien Kas Saed a accus des "lobbies oprant dans l'ombre" (sans les nommer) de semer le chaos dans le pays pour rester au pouvoir.C'est ce qui est ressorti d'une rencontre tenue, vendredi, entre Saed, le chef du gouvernement Hichem Mechichi et la ministre de la Justice par intrim Hasna Ben Slimane, au palais de Carthage, selon une vido publie sur la page Facebook de la Prsidence de la Rpublique.Saed a dclar que "La situation actuelle en Tunisie est indite, et elle est extrmement dangereuse".Il a ajout que la situation laisse prsager le pire en raison du pouvoir hgmonique d'un certain nombre de lobbies, qui travaillent dans l'ombre et changent de position en fonction de leurs intrts".Le chef de l'État a considr que "ce qui se passe actuellement dans le pays est une vritable menace pour lÉtat tunisien. "Je ne laisserai personne porter atteinte l'Etat et ses institutions", a-t-il dplor.Le Prsident tunisien na pas prcis l'identit desdits lobbies, indiquant toutefois sans donner de plus amples dtails, "Je connais ceux qui tentent de semer le chaos dans le pays et provoquer les tensions dans la rue pour se maintenir au pouvoir".Le ministre de la Sant a annonc, samedi, avoir recens 71 dcs et 2228 contaminations au coronavirus, suite des analyses effectues le 11 juin.Dans son bulletin quotidien sur la situation sanitaire dans le pays, le ministre a indiqu que 13 436 dcs et 320 767 gurisons avaient t enregistrs depuis le dbut de la pandmie.Par ailleurs, le taux quotidien de positivit des tests Covid-19 a atteint, le 11 juin courant, 30,19%, lit-on de mme source.Le directeur excutif de lAssociation de lamiti Tuniso-allemande, Ezzeddine Zeria a affirm samedi, que la socit civile en Allemagne avait lanc une campagne de collecte de dons pour la Tunisie.Deux cargaisons sont ainsi prvues: du matriel mdical (respirateurs et lits) destin aux hpitaux des rgions de lintrieur, pour la premire et des quipements pour les restaurants universitaires pour la seconde.Les directions douanires de la Tunisie et de la Libye ont annonc, samedi, la rouverture des deux cots du poste frontalier Ras Jedir pour le transport des marchandises entre les deux pays, en attendant l'application de cette procdure pour le mouvement des passagers et des moyens de transport, ultrieurement.La rouverture a t annonce l'issue d'une runion qui s'est droule entre les deux parties Djerba, couronnant une srie de concertations qui ont eu lieu rcemment entre les directions douanires des deux pays.Elle permettra une meilleure fluidit du mouvement des marchandises ainsi que le dveloppement des changes commerciaux entre la Tunisie et la Libye.