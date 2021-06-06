إسرائيل تطلق سراح مراسلة "الجزيرة"... بعد اعتقالها لساعات إثر تغطيتها أحداث "الشيخ جراح" بالقدس ..

الأناضول -

سعيد عموري، إبراهيم الخازن - أعلنت شبكة الجزيرة القطرية، مساء السبت، إطلاق سراح مراسلتها بالقدس جيفارا البديري، بعد اعتقالها لساعات إثر تغطيتها أحداث حي الشيخ جراح، بالمدينة المحتلة.وأفادت الشبكة عبر حسابها الموثق على تويتر، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح البديري بعد اعتقالها لساعات من حي الشيخ الجراح.ونقلت عن البديري قولها: "اعتقالي كان استهدافا مباشرا لجميع الصحفيين، وجنود الاحتلال لم يمهلوني أي وقت لإحضار هويتي وبدأوا بركلي ودفعي ثم تكبيلي".وأضافت: "جنود الاحتلال تعاملوا معي في مقر الاحتجاز كما لو كنت مجرمة وليس كصحفية".من جهتها، قالت الصحفية الفلسطينية كريستين ريناوي إن "التسجيلات أثبتت زيف وكذب قوات الاحتلال في قولها إن البديري اعتدت عليهم".وفي حديثها للأناضول، أضافت ريناوي المتابعة لمثل هذه القضايا، أن "الإفراج جاء بشرط عدم تواجدها في حيّ الشيخ جراح لمدة 15 يومًا".وفي وقت سابق السبت، أدانت شبكة الجزيرة، في سلسلة تغريدات، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية البديري، عقب الاعتداء عليها، مطالبة بالإفراج عنها.وأوضحت أن "الاعتقال يأتي بعد أسبوعين من قصف (إسرائيل) برج الجلاء بغزة الذي يضم مكاتب الجزيرة".وأفاد شهود عيان، للأناضول السبت، بأن "جنودا إسرائيليين اعتدوا على البديري والمصور الذي يعمل معها، قبل أن يتم اعتقالها بطريقة عنيفة"، خلال تغطيتها اعتصاما في حي الشيخ جراح.وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها قوات الاحتلال صحفيين يشاركون في تغطية اعتصامات "الشيخ جراح"، حيث اعتقلت قبل نحو 10 أيام صحفيين، إحداهما فتاة، واحتجزتهما 5 أيام في السجون الإسرائيلية، قبل الإفراج عنهما.