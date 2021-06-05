أمير قطر: إنتاجنا من الغاز سيزيد بنسبة 40 بالمئة مع عام 2026

الأناضول -

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، إن إنتاج بلاده من الغاز سيزيد بنسبة 40 بالمئة مع عام 2026.جاء ذلك خلال مداخلته في الجلسة النقاشية ضمن أعمال منتدى "سانت بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي (SPIEF 2021)، عبر تقنية الاتصال المرئي.وأضاف آل ثاني، أن "قطر من أكبر المستثمرين الأجانب في روسيا باستثمارات متنوعة تصل لأكثر من 13 مليار دولار".وفي مجال مستقبل الطاقة أوضح آل ثاني، أن بلاده "تلعب دورا كبيرا في توزيع الغاز في أنحاء العالم وتستثمر فيه استثمارات ضخمة".وأردف أن قطر "تتعاون مع شركات عالمية في الطاقة بما فيها شركة روسنفت (الروسية)"، مبينا أن بلاده "ستستضيف في الأشهر القادمة مؤتمرا للدول المصدرة للغاز لبحث مستجدات الطاقة النظيفة والتعاون في هذا المجال".ويعقد المنتدى هذا العام في الفترة الممتدة بين 2 و5 يونيو/ حزيران الجاري، وجها لوجه مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.من جهة أخرى أكد آل ثاني "استعداد الدوحة الكامل لاستضافة بطولة كأس العالم 2022"، مشيرا أن "الإنشاءات والبنى التحتية المتعلقة بالبطولة لم تتأثر بجائحة كورونا".وتستضيف قطر فعاليات مونديال كأس العالم 2022، في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، و18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخبا، يتنافسون على 8 ملاعب.وفازت الدوحة، في 2010، بشرف استضافة المونديال؛ لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بتنظيم التظاهرة الكروية العالمية.