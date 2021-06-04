أسعار النفط في ذروة عامين وسط توقعات بانتعاش الطلب

الأناضول -

عززت أسعار النفط الخام مكاسبها، الجمعة، مقتربة من أعلى مستوياتها في عامين، وسط توقعات بانتعاش الطلب العالمي يقابله قيود على الإمدادات.وبحلول الساعة 09:52 (ت.غ)، كانت عقود خام برنت القياسي، تسليم أغسطس/آب، تتداول عند 71.65 دولارا للبرميل، بزيادة 34 سنتا أو 0.48 بالمئة.وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو/تموز، 35 سنتا أو بنسبة 0.48 بالمئة، إلى 67.16 دولارا للبرميل.وأسعار الخامان القياسيان عند أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2019.وتلقت الأسعار دعما من بيانات قوية بشأن الاقتصاد الأمريكي، وتخفيف قيود كورونا حول العالم، مع تقدم عمليات التطعيم ضد الفيروس.والخميس، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجعا في مخزونات الخام بالولايات المتحدة بمقدار 5.1 مليون برميل، بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضا بمقدار 2.4 مليون برميل فقط.والخميس أيضا، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية تراجع طلبات إعانات البطالة الجديدة إلى ما دون 400 ألف طلب، في أحدث اسبوع، مقتربة من مستوياتها في أوائل مارس/آذار 2020، قبل أن تضرب جائحة كورونا سوق العمل الأمريكي.وتصدر في وقت لاحق اليوم بيانات الوظائف الأمريكية لشهر مايو/ايار الماضي، وهو من أهم التقارير التي تنتظرها الأسواق.كما تلقت أسعار الخام دعما من تثبيت قيود الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+"، الذي يضم منتجي منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة السعودية، ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا.وقرر التحالف، الثلاثاء، الإبقاء على تخفيضات متفق عليها عند 6.6 ملايين برميل يوميا حتى نهاية يوليو/تموز.