واشنطن تخصص مكافأة بـ7 ملايين دولار لمعلومات عن "أبو عبيدة" زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"

الأناضول -

واشنطن - أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل تقديم معلومات عن زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، أبو عبيدة يوسف العنابي.وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته الأربعاء، أن برنامجها "مكافأة للعدالة"، الذي يديره جهاز الأمن الدبلوماسي، "يقترح مكافأة يصل قدرها إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات تسمح بتحديد مكان وجود وهوية" العنابي.والعنابيK مواطن جزائري معروف أيضا باسم يزيد مبارك، وبات زعيما جديدا لتنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" في شهر نوفمبر 2020 بعد مقتل سلفه، عبد المالك دروكدال، في يونيو/حزيران من العام الماضي، على يد القوات الفرنسية.وبايع العنابي، بحسب البيان، زعيم تنظيم "القاعدة"، أيمن الظواهري، نيابة عن "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت العنابي "إرهابيا عالميا" عام 2015، وتم وضعه على قائمة عقوبات الأمم المتحدة في فبراير 2016.وأبو عبيدة، يرأس أيضا ما يسمى بـ"مجلس الأعيان"، وهو بمثابة "لجنة توجيهية" لـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الذي بات ينشط في منطقة الساحل الإفريقي.