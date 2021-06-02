مصر.. 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا

الأناضول -

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، أن 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا، ضمن حملة تستهدف تلقيح 40 بالمئة من الشعب بنهاية العام الحالي.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي بخصوص مواجهة كورونا، وفق وسائل إعلام محلية، بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأهرام" (مملوكة للدولة).ويأتي هذا الإعلان عقب ساعات من وصول إجمالي الإصابات بالفيروس في مصر، حتى الثلاثاء، إلى 263 ألفا و606 إصابات، بينهم 15 ألفا و136 وفاة، و192 ألفا و823 حالة تعاف.وقال مدبولي، خلال المؤتمر، إن 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا، من 6 ملايين تم تسجيلهم إلكترونيا في موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح.وأضاف: "نستهدف في نهاية العام الحالي، تطعيم نسبة لا تقل عن 40 بالمئة من الشعب"، من دون تقديم مقابل رقمي لهذه النسبة.ويبلغ عدد سكان مصر نحو 101 مليون نسمة في الداخل، حسب إحصائية رسمية في أبريل/ نيسان الماضي. وبينهم شرائح ليست بحاجة للقاح، مثل الأطفال.وفي ظل عدم إقبال ملفت من المواطنين على اللقاح، دعا مدبولي المواطنين إلى سرعة التسجيل للحصول على التطعيم.وفي فبراير/ شباط الماضي، بدأت مصر، كأول دولة إفريقية بحسب إعلان رسمي، حملة التطعيم للأطقم الطبية، تبعها في مارس/آذار الماضي حملتها لتطعيم بقية أفراد الشعب.واعتمدت هيئة الدواء المصرية، حتى أواخر أبريل/ نيسان الماضي، 5 لقاحات، بينها "سينوفارم" الصيني و"سبوتنيك V" الروسي.وعالميا، أصاب الفيروس، حتى مساء الأربعاء، أكثر من 172 مليونا و146 ألفا، توفى منهم ما يزيد عن 3 ملايين و695 ألفا، وتعافى نحو 154 مليونا و754 ألفا، وفق موقع "وورلدميتر".