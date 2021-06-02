المغرب..إطلاق مشاريع استثمارية بقيمة 318 مليون دولار... 73 مشروعا يتوقع أن توفر 10600 فرصة عمل

الأناضول -

الرباط/سعيد الخلطي - أعلن المغرب، الثلاثاء، عن إطلاق 73 مشروعا استثماريا، بإجمالي 2.8 مليار درهم (318 مليون دولار)، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة المغربية.وقال البيان إن وزير التجارة والصناعة، حفيظ العلمي، ترأس بالدار البيضاء، اجتماعا للتوقيع على 73 مشروع اتفاقية استثمار، ستوفر 10600 فرصة عمل في 10 قطاعات صناعية.وفقا للبيان، "تمثل المشاريع الاستثمارية الجديدة، إمكانيات تصدير بقيمة 1,4 مليار درهم (159 مليون دولار) وإمكانيات استيراد بقيمة 4,1 مليار درهم (465 مليون دولار)".وحصل قطاع النسيج على 22 مشروعا من أصلا 73 مشروعا استثماريا مصادق عليه، يليه قطاع الكيمياء ب17 مشروعا.ويأتي ثالثا قطاع الصناعة الغدائية بـ15 مشروعا، يليه قطاع الصناعة البلاستيكية ب6 مشاريع، ثم قطاعات الصناعة الكيميائية والكهرباء ووسائل النقل بنسب متفاوتة.