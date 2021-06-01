سيادة رئيس الجمهورية ... اخرج عن صمتك

سيادة الرئيس

الأزمة السياسية الخطيرة التي تعيشها تونس منذ الانتخابات الفارطة لم تعد حديث الداخل فحسب بل أصبح الخروج منها كشرط أساسي تطرحه الصناديق التمويلية الدولية و الدول الصديقة و الشقيقة.في هذا الإطار، أصبح مستعجلا أن يبادر سيادة رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة و الضامن لحسن سير دواليب الدولة ،بتقديم موقفه من الأزمة السياسية الحالية و حتى تقديم البدائل العملية بكل وضوح و شفافية .إن كنت رافضا للحكومة الحالية فلتعلن عن ذلك صراحة و لتقدم إن لزم الأمر شخصية تراها قادرة على تشكيل و قيادة حكومة جديدة حسب رؤيتكم لشكلها و هندستها و إن لم تكن رافضا لها فلتسرح وزرائها المقترحين و تدعوهم لأداء اليمين .بلغتنا الشعبية : المعالق وصلت للخالق و الوضع أصبح ينذر بكل المخاطر حد الانهيار ،أطرح رؤيتك يا سيادة الرئيس فإن لقيت الدعم السياسي و المدني و الشعبي فليكن الأمر كذلك و إن لم تلقى الدعم الكافي فللبيت رب يحميه و ليكن ما يكون لأننا مللنا الانتظار ووضعية" لاهي معرسة لاهي مطلقة" ...