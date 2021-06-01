   Warda - في يوم وليلة  

سيادة رئيس الجمهورية ... اخرج عن صمتك

Publié le Mardi 01 Juin 2021 - 21:46 قراءة: 0 د, 51 ث
مرتجى محجوب


الأزمة السياسية الخطيرة التي تعيشها تونس منذ الانتخابات الفارطة لم تعد حديث الداخل فحسب بل أصبح الخروج منها كشرط أساسي تطرحه الصناديق التمويلية الدولية و الدول الصديقة و الشقيقة.


في هذا الإطار، أصبح مستعجلا أن يبادر سيادة رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة و الضامن لحسن سير دواليب الدولة ،بتقديم موقفه من الأزمة السياسية الحالية و حتى تقديم البدائل العملية بكل وضوح و شفافية .

سيادة الرئيس

إن كنت رافضا للحكومة الحالية فلتعلن عن ذلك صراحة و لتقدم إن لزم الأمر شخصية تراها قادرة على تشكيل و قيادة حكومة جديدة حسب رؤيتكم لشكلها و هندستها و إن لم تكن رافضا لها فلتسرح وزرائها المقترحين و تدعوهم لأداء اليمين .

بلغتنا الشعبية : المعالق وصلت للخالق و الوضع أصبح ينذر بكل المخاطر حد الانهيار ،

أطرح رؤيتك يا سيادة الرئيس فإن لقيت الدعم السياسي و المدني و الشعبي فليكن الأمر كذلك و إن لم تلقى الدعم الكافي فللبيت رب يحميه و ليكن ما يكون لأننا مللنا الانتظار ووضعية" لاهي معرسة لاهي مطلقة" ...

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226764

Cartaginois2011  (South Africa)  |Mercredi 02 Juin 2021 à 00h 19m |           
لنا دستور يجب على الجميع احترامه و على مؤسسات الدولة فرض تطبيقه....تونس دخلت منذ اكثر من سبع سنوات عصر الديمقراطية،و كاتب المقال يبدو انه كان نائما طيلة هذه الفترة



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