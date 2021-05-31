روما.. الدبيبة يدعو لتوسيع المشاركة لمكافحة الهجرة غير النظامية

الأناضول -

دعا رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، إلى توسيع دائر المشاركة لمكافحة الهجرة غير النظامية، وإيجاد آليات تنسيق موحدة إزاء التحديات الأمنية التي تواجه بلاده وإيطاليا.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع الدبيبة ونظيره الإيطالي، ماريو دراغي، في العاصمة الإيطالية روما، وفق بث مباشر لموقع "حكومتنا" الإخباري الليبي (رسمي).وقال الدبيبة: "نتطلع إلى إيجاد آليات تنسيق موحدة إزاء التحديات الأمنية المشتركة، وتوسيع دائرة المشاركة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، التي تواجه بلدينا مع كل الدول الصديقة الأوروبية، وكذلك مع دول المصدر والعبور".وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة نقطة عبور جاذبة إلى أوروبا يستخدمها مهاجرون أفارقة غير نظاميين، يفرون من الفقر والصراعات في بلادهم.وأضاف أن "مسألة الهجرة لا تُعالج في البحر المتوسط فقط أو سواحل ليبيا فقط، بل لابد أن تتم معالجتها على أساس من دول المصدر، فهي قضية إنسانية عالمية، ولا يمكن أن تكون مسؤولية ليبية إيطالية فقط".وحول التعاون الاقتصادي بين بلاده وإيطاليا، دعا الدبيية إلى "فتح آفاق التعاون الاستثماري وتعظيم حجم التبادل التجاري خارج نطاق المحروقات في مجال الطاقة المتجددة".وتابع أن "ليبيا ينتظرها عمل كبير في مجال إعادة الاستثمار والتنمية، وهي ترحب بجميع الشركات من الدول الصديقة والشقيقة".وأردف أن "الشركات الإيطالية ستكون أحد أهم الشركات للعمل في ليبيا، وسنعمل على معالجة أي عوائق في هذا الشأن".ودعا إلى "تسريع فتح أجواء الطيران الأوروبي من وإلى ليبيا".وأردف: "نؤكد على الدفع بالتعاون الثنائي واستئناف العمل ضمن اللجان المشتركة لمتابعة بنود معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة بيننا سنة 2008".وفي عام 2008 وقعت ليبيا وإيطاليا معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بينهما في النواحي السياسية الاقتصادية وغيرها، تشمل استثمارات إيطالية بقيمة 5 مليارات دولار لمدة 25 سنة من تاريخ التوقيع.وتطرق الدبيبة إلى ملف السجناء الليبيين في إيطاليا بقوله: "اتفقنا على التفكير في توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية (السجن) من إيطاليا لقضاء العقوبة في ليبيا".وأوضح أنه "تم تكليف وزيرة العدل (الليبية) لبحث تفاصيلها (الاتفاقية) ومتابعة القضايا المتعلقة بالمسجونين الليبيين، وهي ستزور إيطاليا بعد أسبوع".وبدأ الدبيبة زيارته لروما، الإثنين، ويختتمها الثلاثاء، بحسب مراسل الأناضول.