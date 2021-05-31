تحرير مفاهيم : نحن نعيش ولا نحيا الحَياة

نحن لا نحيا الحياة ، نحن نعيش ، نعيش معيشة ضنكى ، معيشة ضيقة ، نحن من نضيق على انفسنا ، اليد قصيرة والعين بصيرة وزدناها ( زوم ومكبرات) ، نحن نشتري اكثر مما نأكل ونامل اكثر مما تستحق ابدانا ( الجسم يحتاج ثلث ما ناكل، نبني بناءاتنا أكثر مما نحتاج ، نحتاج مائة متر مربع ، فنبني الف متر مربع ثم نعحز عن اكمالها وتجهيزها فنعيش سنينا وسط (السيمان والياجور والنوافذ المغلقة والابواب الناقصة ... ) وربما تنتهي اعمارنا ولايجهز البناء كاملا ... ليس عندنا اولويات في احتياجاتنا ، نشتري ( بلازما) بمئات الآلاف كريدي وكمبيالات ولا نشتري ( جراية ) لترتاح عليها ابداننا التاعبة والتي ارهقناها ايضا، نشتري هاتفا بمليون ولا نشتري دواء لصحّتنا بعشرة دينارات ،،، طهوراتنا بالزّازة ، نجاحاتنا بالزازة، باكاتنا بالزازة ، افراحنا بالزازة والموبقات زادة ... نعرسوا باش نتهرسوا ، نعرسوا بالكريديات والقروضات ، يجي الصغير الاول ويطهّروه ويدخل الروضة والقروض مازالت ،،،نحن نعيش للآخر ، نخافوا من الناس ونبهبروا ع الناس ونماريوا الناس ، وآش يقولوا علينا الناس ! وعلى خاطر الناس نعملوا لانفسنا كل انواع الشمايت ... نحن نحزن لاننا سنعيّد ، نحزن لأنّ ابناءنا نجحوا ، نحزن لاننا سنفرح ، نحزن لاننا سنستضيف عزيزا او سنزور قريبا ببساطة لانّ هذا يلزمه مصاريف كثيرة وتحضيرات كثيرة و- قلبان الدار - وتبديل - العفش - وشريان ما يلزم وما لا يلزم باكثر ما يلزم وبتكاليف تثقل و- تفرعس - الميزانية ...نحن نفرح ونحزن ونعيش وفق اذواق وآراء الآخر غالبا وإرضاء الآخر غاية لا تُدرك أبدا ... وعليه لابد لنا من نصلح مفاهيمنا عن الحياة ونقوّم سلوكاتنا علّنا نعانق الحياة لنحياها لا لنعيش معيشة ضنكا ...