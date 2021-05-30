محامي الفرنسي الموقوف في إيران يعلن أن موكله سيحاكم بتهمتي "التجسس والدعاية ضد النظام"

فرانس 24 -

قال محامي الفرنسي بنجامان بريير الذي أوقف في إيران منذ مايو/أيار 2020، الأحد إن موكله سيحاكم بتهمتي "التجسس والدعاية ضد النظام" السياسي في الجمهورية الإسلامية.وبموجب القوانين الإيرانية، فإن الشخص الذي تتم إدانته بتهمة التجسس، يواجه عقوبة تصل إلى الإعدام، في حين أن عقوبة المدان بالدعاية ضد النظام هي السجن ما بين ثلاثة أشهر وسنة.وفي نفس الشأن، قال المحامي سعيد دهقان إنه وفي ختام التحقيق، أكدت النيابة العامة الملاحقات، وأوضح أن "المدعي العام يعد بيان الاتهام وسيرسله إلى المحكمة الثورية لمواصلة الإجراءات القضائية".وأودع بريير سجن وكيل آباد في مشهد بشمال شرق إيران. وصدر إعلان إحالته على المحاكمة بعد أيام من نشر شقيقته بلاندين بريير رسالة مفتوحة في مجلة "لو بوان" ناشدت فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العمل من أجل إطلاق سراح شقيقها الثلاثيني المسجون "دون أساس" والذي أصبح على حد قولها "أداة مفاوضات تتخطاه"."تهمتان أخريان لم يثبتهما التحقيق"هذا، وأفاد دهقان أن بريير كان يواجه تهمتين أخريين لم يثبتهما التحقيق، هما "الإفساد في الأرض"، إحدى أخطر التهم في الجمهورية الإسلامية ويعاقب عليها بالإعدام، واستهلاك الكحول الذي يُعاقب بالجلد.وفي وقت سابق، أوضح المحامي دهقان أن بريير المولود في يونيو/حزيران 1985، قد اتهم بالتجسس لالتقاطه "صورا لمناطق محظورة" في حين أن تهمة الدعاية ضد النظام تعود إلى "طرحه سؤالا (عبر مواقع التواصل الاجتماعي) لمعرفة لماذا الحجاب ‘إلزامي’ في الجمهورية الإسلامية، فيما أنه ‘اختياري’ في دول مسلمة أخرى".من جهتها، نددت شقيقته بالاتهامات "الباطلة" في حقه، مؤكدة لوسائل إعلام فرنسية أنه كان سائحا وأن إيران كانت المحطة الأخيرة من رحلة في عربة تخييم بدأها من فرنسا عام 2018 وزار خلالها الدول الإسكندنافية.فرانس24/ أ ف ب