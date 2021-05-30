واشنطن.. الآلاف يتظاهرون دعما للشعب الفلسطيني

الأناضول -

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، مظاهرة داعمة لفلسطين وشعبها، في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي المحتلة.وتجمع الآلاف أمام نصب "لنكولن التذكاري" أحد المعالم الشهيرة في واشنطن، حاملين أعلام فلسطين ولافتات مؤيدة لنضال شعبها ضد الاعتداءات الإسرائيلية.وردد المشاركون هتافات من قبيل "الحرية لفلسطين" و"فلسطين ستتحرر يوما ما"، بحسب مراسل الأناضول.وحظيت المظاهرة بدعم ومشاركة من الجالية المسلمة في مختلف الولايات، والأمريكيين السود المضطهدين، إضافة إلى اليهود الأرثوذكس.ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح حيث تسعى إسرائيل لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.وردا على انتهاكات واسعة للمسجد الأقصى واعتداءات على المصلين داخله في 28 رمضان، الموافق 13 مايو/ أيار الجاري، أطلقت فصائل فلسطينية في غزة عشرات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع.وفي اليوم ذاته، شن الاحتلال عدوانا وحشيا على غزة، برا وجوا وبحرا، أسفر عن استشهاد 255 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا و39 سيدة 17 مسنا، قبل أن ينتهي بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في 21 مايو.