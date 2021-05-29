تغييرات "واسعة" في أكبر شركة إنتاج فني وإعلامي بمصر

الأناضول -



"الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" عقدت مؤتمرا صحفيا بالقاهرة حضرته رموز فنية وإعلامية وفق إعلام محلي

أعلنت "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، أكبر شركة إنتاج فني وإعلامي بمصر، تغييرات "واسعة" في مجلس إدارتها.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الشركة، السبت، بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان "5 سنوات من التطوير"، بحضور رموز إعلامية وفنية مصرية.وتحت عنوان "تغييرات إدارية واسعة"، أفادت صحيفة "الشروق" المصرية (خاصة) بأن الشركة أعلنت خلال المؤتمر تشكيل مجلس جديد للإدارة برئاسة حسن عبد الله (أحد الوجوه المصرفية والاستثمارية)، وعضوية 5 أبرزهم محمد السعدي (من رجال الإعلان والدعاية)، وتامر مرسي الرئيس السابق للشركة.ونفى حسام صالح، الرئيس التنفيذي لـ"المتحدة للخدمات الإعلامية" في المؤتمر، اتهام الشركة باحتكار سوق الدراما أو ملاحقة مسؤوليها قضائيا في هذا الصدد.وأوضح أن الشركة كانت تتعاون في موسم رمضان الماضي مع 5 شركات، وستعمل على توسيع قاعدة التعاون في الفترة المقبلة، وتوزيع الإنتاج الدرامي بشكل عادل يمتد خارج أعمال رمضان.وكشف أن خسائر قنوات المجموعة في موسم دراما رمضان 2017 بلغت 470 مليون جنيه (نحو 29 مليون دولار)، فيما تم تحقيق أرباح بالموسم المقارن في 2021 وصلت إلى 260 مليون جنيه (نحو 16 مليون دولار).وأكد صالح أن الشركة التي لها تواجد منذ نحو 5 أعوام، تستعد لإطلاق قناة إخبارية إقليمية بالربع الأول من 2022، دون ذكر تفاصيل بالخصوص.وفي 24 مايو/ أيار الجاري، نفت الشركة في بيان، "ما يثار من شائعات" بمنصات التواصل حول "وجود احتكار وشبهات مالية بالشركة"، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها، وعقد مؤتمر صحفي اليوم السبت لإعلان خطتها.وظهرت "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" بشكل لافت في السوق الإعلامي والفني المصري عام 2016، وأنتجت على مدار 5 سنوات عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.كما تملكت عدة قنوات أبرزها "DMC" و"أون" و"الحياة"، ووسائل إعلام منها جريدة "اليوم السابع"، بجانب "واتش ات"، وهي أول منصة مصرية لبث محتوي درامي رقمي.