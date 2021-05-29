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إعلام ليبي: سقوط طائرة حربية تابعة لحفتر ومصرع قائدها

@Benghazi1214/ٍSocialmedia
Publié le Samedi 29 Mai 2021 - 21:07 قراءة: 0 د, 54 ث
الأناضول - محمد ارتيمة -

خلال عرض عسكري في قاعدة "بنينا" بمدينة بنغازي شرقي البلاد


أفادت وسائل إعلام ليبية، السبت، بسقوط طائرة حربية ومصرع قائدها، خلال عرض عسكري لمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مدينة بنغازي شرقي البلاد.

ونقلت قناة "فبراير" (خاصة) خبرا يفيد بـ"سقوط إحدى طائرات مليشيات حفتر الحربية أثناء عرضه العسكري ووفاة قائدها جمال بن عامر".

ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى، لكن نشطاء تداولوا معلومات تفيد بأن نوع الطائرة "ميغ 21" وتتبع قاعدة جمال عبد الناصر الجوية بطبرق (شرق)، التي تسيطر عليها مليشيا حفتر.

ولم يصدر تعليق على الفور من مليشيا حفتر بخصوص الحادث.

وأقامت مليشيا حفتر عرضا عسكريا، السبت، في قاعدة "بنينا" ببنغازي، بمشاركة مرتزقة سوريين وسودانيين، وفق الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت ـ الجفرة، الهادي دراه.

ولعدة سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

ويأمل الليبيون أن يقود انفراج سياسي راهن بين الفرقاء إلى نهاية للنزاع في البلد النفطي، عقب تسلم حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدين السلطة في مارس/آذار الماضي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226587

RESA67  (France)  |Dimanche 30 Mai 2021 à 08h 23m |           
Dans un autre journal je lisais que ce show de Hafter était contre el moutazakas et les terroristes. Je croyais que les terroristes introduis en Libye étaient en Syrie et étaient les alliés de la Turquie. Il faut savoir. En tout pas de désinformation et de manipulation. Il n’y a pas que les agences de presse turques dans le monde!!!



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