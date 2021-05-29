لكل داء دواء.. إلا وقاحة المذيوب أعيت من يداويها

يا صاحب الاستوفيدة،

يا صاحب الاستوفيدة،

يا صاحب الاستوفيدة،

يا صاحب الاستوفيدة،

بركاتك يا ثورة الحرية والكرامة، ها هو الناطق الإعلامي للبرلمان، برتبة "قوّاد"، بكل تبجح وجسارة وقلة حياء نطق "أنا فخور أني تجمعي.. و الآن نهضاوي..وأحنا خلقنا الاستوفيدة.. و عملناها على قواعدها..". حقّا عملت الاستوفيدة على قواعدها.ألم تعلم ماذا فعلت بجيل كامل؟ عرضته إلى محرقة، والقواعد الذين مازالوا على قيد الحياة، هم عبارة عن آثار من النظام الذي تتبجح بالانتماء اليه، وإلى الآن قضية شهيد الجسر مازالت تراوح مكانها.ألم تخجل من والدة كمال المكلومة، التي منذ عقود تبحث عن ابنها المفقود، وما تعيشه إلى الآن من عذابات وآلام لا يعلم مرارتها إلا الله؟. ألم ترى لونها الشاحب؟ ألم تسمع صوتها الذي تعتريه حشرجة من قهر وظلم تتصدع له الجبال؟، وكأني بها تقول تنازلت عن حقي في من "قوّد" بكمال، و عن من عذّب كمال، وعن من قتل كمال، فقط اعطوني جثة كمال، أواريها الثرى، أقرأ على قبره فاتحة القرآن الكريم، قبل أن ألقى الكريم. حسبي الله ونعم الوكيل.يتضح وأن خبرتك في الاستوفيدة مكنتك من أن تتصدر المشهد السياسي في الحزب الأول، واللوم ليس عليك، بل على حركة اختارت أن يتسيدها المتردية والنطيحة وما أكل السبع، وجراح أبناءها مازالت لم تندمل بعد، ولعل الأزمة والصراع بين أجنحتها حول المنصب القيادي تركت فراغا ملائما لهذه النوعيات من الفطريات بالتكاثر.الأصل إذا عصيتم فاستتروا، وأن تتبرأ من ماض مخجل ومشين وأن تطلب السماح ممن سببت لهم ندوبا لم ولن تندمل، وأن تضع حدّا لهذه المهزلة. لكن يتضح وأن لكل داء دواء يستطب به إلا وقاحة المذيوب أعيت من يداويها.