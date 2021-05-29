   Om Kalthoum - لا يا حبيبي  

لكل داء دواء.. إلا وقاحة المذيوب أعيت من يداويها

Publié le Samedi 29 Mai 2021 - 18:26 قراءة: 1 د, 17 ث
حياة بن يادم

بركاتك يا ثورة الحرية والكرامة، ها هو الناطق الإعلامي للبرلمان، برتبة "قوّاد"، بكل تبجح وجسارة وقلة حياء نطق "أنا فخور أني تجمعي.. و الآن نهضاوي..وأحنا خلقنا الاستوفيدة.. و عملناها على قواعدها..". حقّا عملت الاستوفيدة على قواعدها.


يا صاحب الاستوفيدة،

ألم تعلم ماذا فعلت بجيل كامل؟ عرضته إلى محرقة، والقواعد الذين مازالوا على قيد الحياة، هم عبارة عن آثار من النظام الذي تتبجح بالانتماء اليه، وإلى الآن قضية شهيد الجسر مازالت تراوح مكانها.

يا صاحب الاستوفيدة،

ألم تخجل من والدة كمال المكلومة، التي منذ عقود تبحث عن ابنها المفقود، وما تعيشه إلى الآن من عذابات وآلام لا يعلم مرارتها إلا الله؟. ألم ترى لونها الشاحب؟ ألم تسمع صوتها الذي تعتريه حشرجة من قهر وظلم تتصدع له الجبال؟، وكأني بها تقول تنازلت عن حقي في من "قوّد" بكمال، و عن من عذّب كمال، وعن من قتل كمال، فقط اعطوني جثة كمال، أواريها الثرى، أقرأ على قبره فاتحة القرآن الكريم، قبل أن ألقى الكريم. حسبي الله ونعم الوكيل.

يا صاحب الاستوفيدة،

يتضح وأن خبرتك في الاستوفيدة مكنتك من أن تتصدر المشهد السياسي في الحزب الأول، واللوم ليس عليك، بل على حركة اختارت أن يتسيدها المتردية والنطيحة وما أكل السبع، وجراح أبناءها مازالت لم تندمل بعد، ولعل الأزمة والصراع بين أجنحتها حول المنصب القيادي تركت فراغا ملائما لهذه النوعيات من الفطريات بالتكاثر.

يا صاحب الاستوفيدة،

الأصل إذا عصيتم فاستتروا، وأن تتبرأ من ماض مخجل ومشين وأن تطلب السماح ممن سببت لهم ندوبا لم ولن تندمل، وأن تضع حدّا لهذه المهزلة. لكن يتضح وأن لكل داء دواء يستطب به إلا وقاحة المذيوب أعيت من يداويها.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 226581

Zoulel  (Tunisia)  |Samedi 29 Mai 2021 à 22h 27m |           
To Franchise
tu defends Abir la rcdiste de pure race et tu la compares à d'autres ...quelle hantise!
Ni madyoub ni abir ne sont comparables au gens honnetes.
ils sont tous les deux getables dans la poubelle de l'histoire.

Mahdibey  ()  |Samedi 29 Mai 2021 à 19h 30m |           
أصبح الكثيرون يتبجّحون الآن بماضيهم اللّئيم تحت إمرة الدكتاتور صاحب العمايل الفاسدة والفار وزبانيته عديمي المروّة والإحترام.
عـــــــــــــار يا أزلـــــــــام


Franchise  ()  |Samedi 29 Mai 2021 à 18h 03m |           
Et dire que cet énergumène hypocrite ose sans scrupules et avec haine critiquer Abir Moussi. Il se targue d'avoir était rcdiste et délateur. Ce genre d'individu, qui se prend pour un représentant du peuple, mène notre pays, avec ses semblables, à la déroute et à la faillite



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