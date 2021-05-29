سياسة التسول

عشنا و شفنا مسؤولينا يتفاخرون بتحصيل هبات و ودائع و تبرعات و يستجدون قروضا و تمويلات عوض مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع و محاربة أوكار الفساد و التهرب و التهريب و الاحتكار .حتى و إن تمكنا من ترقيع ميزانية 2021 ب"الطلبة" و التسول ،فلن يكون ذلك سوى تأجيل للمشاكل الهيكلية التي يواجهها اقتصاد بلد معطل ، يعاني من البيروقراطية و المحسوبية و عديد العراقيل و الهنات التي تتطلب إصلاحات عاجلة و فورية .كنت أتمنى حكومة تتحلى بالشجاعة الكافية و الجرأة المطلوبة لاتخاذ القرارات غير الشعبية و لكنها ضرورية و استعجالية ،حكومة تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الوطن و الأجيال اللاحقة التي سنورثها حجما مرعبا من الديون لا محالة .في كلمة ، كنت أتمنى حكومة "كاميكاز " رأس مالها الوطنية و النزاهة و المصداقية و شعارها العمل ثم العمل ثم العمل و إنفاذ القانون على الجميع بلا استثناء و إن كان من أقرب الأقرباء ،خسارة و ألف خسارة ...