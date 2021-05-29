   Om Kalthoum - لا يا حبيبي  

سياسة التسول

Publié le Samedi 29 Mai 2021 - 18:28 قراءة: 0 د, 46 ث
مرتجى محجوب


عشنا و شفنا مسؤولينا يتفاخرون بتحصيل هبات و ودائع و تبرعات و يستجدون قروضا و تمويلات عوض مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع و محاربة أوكار الفساد و التهرب و التهريب و الاحتكار .


حتى و إن تمكنا من ترقيع ميزانية 2021 ب"الطلبة" و التسول ،
فلن يكون ذلك سوى تأجيل للمشاكل الهيكلية التي يواجهها اقتصاد بلد معطل ، يعاني من البيروقراطية و المحسوبية و عديد العراقيل و الهنات التي تتطلب إصلاحات عاجلة و فورية .

كنت أتمنى حكومة تتحلى بالشجاعة الكافية و الجرأة المطلوبة لاتخاذ القرارات غير الشعبية و لكنها ضرورية و استعجالية ،
حكومة تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الوطن و الأجيال اللاحقة التي سنورثها حجما مرعبا من الديون لا محالة .

في كلمة ، كنت أتمنى حكومة "كاميكاز " رأس مالها الوطنية و النزاهة و المصداقية و شعارها العمل ثم العمل ثم العمل و إنفاذ القانون على الجميع بلا استثناء و إن كان من أقرب الأقرباء ،

خسارة و ألف خسارة ...

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226580

AlHawa  (Romania)  |Samedi 29 Mai 2021 à 20h 32m |           
لأن المخطط هو افلاس الدولة بكل الوسائل، و عندما تأتي المساعدات و تفشل هته المخططات يهاجمون كل تلك الجهود، نعم تونس لا تحتاج هته المساعدات و كل القروض و لكن بغياب هته الأصوات و كل من يعطل الإقتصاد الوطني و مشجعي الفساد!



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