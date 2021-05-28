البرلمان قبل البرلمانيين‎

مهدي عطية



تتعالى الأصوات هنا و هناك لحل البرلمان بعد حملات إعلامية رهيبة سوقت البرلمان كسبب لكل مصائب تونس و انخرط فيها الكثيرون في حركة عفوية تحركها دوغمائية المنقذ هو الرئيس و لكن ربما تناسى هؤلاء أن البرلمان هو مؤسسة سيادية تمثل الشعب بمختلف جهاته و قناعاته و ليس بضعة نواب اشتروا بفقر البعض و جهلهم مقاعدهم في البرلمان رغم انكشاف حقيقة الكثير منهم في أكثر من مناسبة، ربما نسي دعاة ( تفعيل الفصل 80 ) أن البرلمان هو ليس نواب فقط فيهم الصالح و فيهم دون ذلك كمعظم الدول المتقدمة بل جهاز كامل من الموظفين و تشريعات تعد و السلطة الوحيدة المخولة بالمصادقة على الميزانيات و تشريع القوانين و مراقبة مدى احترام تطبيقها فمن صادق على قانون الاحتفاظ لسنة 2016 هو من يراقب أعضاء الحكومة و يجعل أعمالها في ميزان المواطن، نعم لا ننكر بوجود فاسدين داخل البرلمان و لكن معظمهم أعيد انتخابهم و ناخبوهم يتحملون المسؤولية و ليس البرلمان و قد يكون هناك تقصير في استعجال النظر في القوانين ذات الأثر المباشر على حياة المواطن و لكن الحل يكمن في ظغط الناخبين على نوابهم لممارسة وعودهم و إلا فالإقصاء تلك هي الثقافة الديمقراطية التي ستحل مشاكلنا تدريجيا أما المطالبة بحل البرلمان ماهي إلا لمآرب سياسية مضمرة تستغل متاعب الناس و إحباطهم المتفاقم و قلة ثقافة المغالبة لديهم و جهلهم أن المؤسسة الأكثر رقابة و مراقبة و شفافية هي الضمانة الأولى لإستقرار البلاد سياسيا و اقتصاديا و حلها يعني عودة الاستبداد و تفاقم شبكات الفساد و تناميها دون أي أمل في كشفها أو محاسبتها مستقبلا نعم بعض البرلمانيون وجب أن ترفع عنهم الحصانة لكن البرلمان و ليس البرلمانيين هو حصن هذا الشعب و أمله في غد أفضل رغم الهنات و النقائص التي تعالج تدريجيا...



