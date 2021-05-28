الصحة العالمية: حملة التطعيم في أوروبا بطيئة والوقت يلعب ضدها

الأناضول -

باريس/ سهام الخولي - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن جائحة كورونا لن تنتهي قبل تطعيم نحو 70 بالمئة من سكان العالم، واعتبرت أن التطعيم في أوروبا "بطيء".وقال هانس كلوج، مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، إنّ حملة التطعيم في دول الاتحاد الأوروبي لا تزال "بطيئة جداً"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.وأكد كلوج أن الوباء لن ينتهي إلا بتطعيم 70 بالمئة من سكان العالم، محذّرًا من أن النسخة المتحورة الجديدة من كورونا "أشد عدوى من النسخات السابقة".وفي السياق، أدان المسؤول بالمنظمة تقاعس الدول الأوروبية في تدابير مكافحة الجائحة حتى فيما يتعلق بمسألة التطعيم.وأضاف: "فضلت بعض البلدان الأوروبية أن تتريث، وكان ذلك مضيعة للوقت الثمين"، لافتا أن الوقت "لا يزال يلعب ضد الأوروبيين".وتابع مشددًا: "من المهم جدا التسريع في عمليات التطعيم في أوروبا لوضع حد لهذه الجائحة التي دامت أكثر مما كان متوقعا".