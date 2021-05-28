نيويورك..يهود أرثوذكس ينددون بإسرائيل ويدعمون الفلسطينيين

الأناضول -

نيويورك - نظم مئات اليهود الأرثوذكس، الخميس، مسيرة احتجاجية في مدينة نيويورك الأمريكية، تنديدًا بالإدارة الإسرائيلية، وسياساتها، وهجماتها الأخيرة ضد الفلسطينيين.وبحسب مراسل الأناضول، خرج مئات اليهود في مسيرة جابت عدة شوارع بمدينة نيويورك، تنديدًا بـ"الجرائم الإسرائيلية"، ودعمًا للفلسطينيين.وحرص المحتجون على حمل لافتات كتبوا عليها عبارات توضح الفرق بين الصهيونية واليهودية من قبيل "معاداة الصهيونية، ليست معاداة لليهودية"، وذلك فضلا عن هتافات من قبيل "الدولة الإسرائيلية لا تمثل اليهود".وفي حديث له خلال المسيرة قال الحاخام، هرشيل كلار، أحد قادة يهود الأرثوذكس بالولايات المتحدة، "ثمة اعتقاد سائد بأن كل اليهود يدعمون الدولة الإسرائيلية، ولكن في حقيقة الأمر ليس الوضع كذلك، فنحن على سبيل المثال ضد إسرائيل ونندد بحروبها".والجمعة الماضية، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد قتال استمر 11 يوما.وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عن 287 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب بينهم 90 إصاباتهم "شديدة الخطورة".في المقابل، قتل 13 إسرائيليا وأصيب المئات، خلال رد الفصائل في غزة على العدوان بإطلاق صواريخ على إسرائيل.