ريبورتاج: تونس مهددة بموجة رابعة من فيروس كورونا في ظل الضغط على المستشفيات ونقص الأكسجين

فرانس 24 -

تواجه المستشفيات التونسية صعوبة في استيعاب مرضى فيروس كورونا، مع بلوغ العديد من وحدات العناية المركزة في البلاد ذروة قدراتها الاستيعابية. إلى ذلك، تشهد تونس نقصا حادا في مخزون الأكسجين وتحاول تعويض ذلك من خلال الاستيراد من الجزائر.في ظل هذه الأجواء، تبدي السلطات الصحية قلقا وتحاول تسريع حملة التطعيم لتجنب موجة رابعة من الجائحة.فيديو : تقرير ليليا بليز وحمدي طليلي وعلا عباسي