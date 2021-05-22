سلسلة بشرية حول سور صفاقس تضامنا مع فلسطين

الأناضول -

بدعوة من جمعية الخطابة والعلوم الشرعية بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني بصفاقس، وفق مراسل الأناضول.



انتظمت بمدينة صفاقس السبت، سلسلة بشرية؛ تضامنا مع الشعب الفلسطيني.وأفاد مراسل الأناضول بأن "آلاف المشاركين شكلوا سلسلة بشرية ضخمة أحاطت بسور مدينة صفاقس العتيقة، من جهاته الأربع".وأضاف أن الوفود المشاركة جاءت من معظم مناطق المحافظة بدعوة من جمعية الخطابة والعلوم الشرعية (غير حكومية)، وبالتعاون مع عدد من مكونات المجتمع المدني.وأشار إلى أن المشاركين "حملوا العلمين التونسي والفلسطيني"، ورددوا هتافات على غرار: الشعب يريد تحرير فلسطين، والشعب يريد تجريم التطبيع".وقال لطفي الزواري، رئيس جمعية الخطابة والعلوم الشرعية بصفاقس، للأناضول: "أردنا من خلال هذه السلسلة البشرية أن نعبر عن فرحنا وابتهاجنا بانتصار إخواننا الفلسطينيين على العدو الصهيوني".وأوضح: "نحن نطالب بإلحاح لسن قانون تجريم التطبيع وهو مطلب جماهيري تونسي، ولو جبت العالم العربي والإسلامي شرقا وغربا لوجدت هذا المطلب يتكرر على لسان الجميع".واستطرد قائلا: "تظاهرتنا اليوم قامت على 3 نقاط رئيسية: هي الشكر لله تعالى أن نصر إخواننا في فلسطين، وثانيا الافتخار بالشباب الغزاوي والفلسطيني والمقاومة الباسلة، والنقطة الثالثة هي العهد أن نبقى أوفياء لنصرة القضية الفلسطينية طال الزمان أو قصر".ومنذ فجر الجمعة الماضي، يسود الهدوء، أرجاء قطاع غزة، مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة مصرية، ودولية.وأسفرت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع، برا وجوا وبحرا، عن استشهاد 248 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً، و39 سيدة، و17 مُسنّاً، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1948 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت شديدة الخطورة.