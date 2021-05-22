البقلاوة تظل قيمة ثابتة متأصلة

الملعب التونسي أو " البقلاوة" و رغم نزوله للرابطة الثانية ، يظل ذلك الفريق العريق صاحب التاريخ المجيد ، صانع أجيال من اللاعبين و من اطارات و رجال الدولة الأفذاذ ،البقلاوة لم و لن تفقد حلاوتها و سمعتها الناصعة كمدرسة في اللعب الجميل و في تكوين و تأطير الشباب و خصوصا في الروح الرياضية و تقبل المصير و النتائج مهما بلغ حجم التلاعب و الحسابات الضيقة .كمحب لنجم الساحل ، أتحسر فعلا على مغادرة البقلاوة للرابطة الأولى و لكني متأكد من عودتها لمكانها الطبيعي ضمن مصاف النخبة في أقرب الأجال .و ليعلم كل محب لملعبنا التونسي العريق ، بطل العرب ، أن له مكانة و حب و عطف خاص لدى جل متابعي الرياضة في تونس و أن عثرته الوقتية لن تنقص من هيبته و مجده و تاريخه الحافل أي أنملة .عاش الستاد ، و يا جبل ما يهزك ريح .