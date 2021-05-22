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البقلاوة تظل قيمة ثابتة متأصلة

Publié le Samedi 22 Mai 2021 - 10:59 قراءة: 0 د, 43 ث
مرتجى محجوب

الملعب التونسي أو " البقلاوة" و رغم نزوله للرابطة الثانية ، يظل ذلك الفريق العريق صاحب التاريخ المجيد ، صانع أجيال من اللاعبين و من اطارات و رجال الدولة الأفذاذ ،


البقلاوة لم و لن تفقد حلاوتها و سمعتها الناصعة كمدرسة في اللعب الجميل و في تكوين و تأطير الشباب و خصوصا في الروح الرياضية و تقبل المصير و النتائج مهما بلغ حجم التلاعب و الحسابات الضيقة .

كمحب لنجم الساحل ، أتحسر فعلا على مغادرة البقلاوة للرابطة الأولى و لكني متأكد من عودتها لمكانها الطبيعي ضمن مصاف النخبة في أقرب الأجال .

و ليعلم كل محب لملعبنا التونسي العريق ، بطل العرب ، أن له مكانة و حب و عطف خاص لدى جل متابعي الرياضة في تونس و أن عثرته الوقتية لن تنقص من هيبته و مجده و تاريخه الحافل أي أنملة .

عاش الستاد ، و يا جبل ما يهزك ريح .

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