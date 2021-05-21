يا ليتني كنت حمامة فأطير إلى غزّة.. و أفرح معهم..

ما إن يصل بنا الحال من الهوان والعجز تأتي كلمة السرّ غزّة، لتعيد لنا الأمل بأن القادم أفضل، إنها غزّة أشبعتنا كرامة وعزّة. أصبحنا اليوم على تكبيرات صدحت بها سامقات المآذن من كل فل،سط،ين، الله أكبر الله أكبر، لا إلاه إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إنه إيذان بأول أيام العيد بتقويم الم،قاو،مة، وبطعم النصر لأصحاب الأرض، ورسالة إلى كل العالم أن فل،سط،ين توحدت وصفقة القرن وئدت وأن غزّة لا تركع ولا تستسلم، والذل والخزي والعار للمحتلين الجبناء وأذنابهم من الخونة.الله الله يا غزّة الم، قاو، مة، شرّفك الله بأن تكوني سي،فا للقدس وناصرة للحق ولأهالي حي الشيخ الجرّاح، عزيمة رجالك، محمد الضيف، أبو عبيدة، يحي السنوار والقائمة تطول أسماء تضئ أيامنا في هذا الزمن الرديء، برهنت للعالم وأن إس،را،ئيل أوهن من بيت العنكبوت.تذكروا جيدا هذا التاريخ 21 ماي 2021، إنه العدّ التنازلي لتحرير الأقصى، اخبروا أولادكم أننا في زمن الق،سّام على بعد حجر من بيت المقدس، وأنكم جيل التحرير والانتصار بإذن الله. وانثروا النصر الفل،سطي،ني على كل العرب أينما كانوا حتى لا يقال بقي عربي لم يتذوق طعم الفرح.اليوم عيدك يا غزّة، رغم جراحك، حقّ لك ان تفتخري بم،قاو،متك، اللهم أرحم شهداءها واشف جرحاها.يشهد الله يا غزّة أننا معكم بقلوبنا وأن أقلامنا لم تيأس من كتابة الهشتاغات لتعرية جرائمهم وفضح إنسانيتهم المزعومة على الرغم من الحضر الذي فرضته علينا منصات التواصل الاجتماعي، التي برهنت انحيازها لل.كيان المغ،تصب لكن حروفنا كانت كالرصاص وأوجعتهم كثيرا.دامت أفراحك يا فل،سط،ين، ويا ليتني كنت حمامة فأطير إلى غزّة وأقبل أجمل الأمهات التي انتظرت ابنها.. فعاد مستشهدا.. وأفرح معهم..