   Farid - حكاية غرامي  

من أجل ضبط أمور البلاد و العباد

Publié le Vendredi 21 Mai 2021 - 20:30 قراءة: 0 د, 38 ث
مرتجى محجوب

تهرب جبائي ، تهريب ، تعطل انتاج ، فوضى مسالك التوزيع ، رشوة ، محسوبية ،احتكار ، بيروقراطية ، إدارة عمومية مريضة بشتى أنواع العاهات و التعطيلات ، مؤسسات عمومية معاقة و عاجزة ، عجلة اقتصادية متوقفة عن الدوران ، عنف لفظي و معنوي و مادي مستشري ، صراعات سياسوية وجودية ، مناخ من الخوف و الإحباط ...


هذه و بدون مبالغة و للأسف الشديد تونس 2021 ...

الحل كذلك ليس بالسحري و لا يتطلب عبقرية ،
فقط حكومة إنقاذ وطني مستقلة فوق كل الأحزاب السياسية ، تملك من الشجاعة و الإرادة و الجرأة ما يسمح لها بمعالجة الأوضاع جذريا منذ اللحظة الأولى لتسلمها مهامها .
أما تأخير معالجة المسألة السياسية و تحديدا الحكومية اليوم قبل غدا فسيزيد الأوضاع سوءا و تدهورا بكل تأكيد .


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