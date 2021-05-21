من أجل ضبط أمور البلاد و العباد

تهرب جبائي ، تهريب ، تعطل انتاج ، فوضى مسالك التوزيع ، رشوة ، محسوبية ،احتكار ، بيروقراطية ، إدارة عمومية مريضة بشتى أنواع العاهات و التعطيلات ، مؤسسات عمومية معاقة و عاجزة ، عجلة اقتصادية متوقفة عن الدوران ، عنف لفظي و معنوي و مادي مستشري ، صراعات سياسوية وجودية ، مناخ من الخوف و الإحباط ...هذه و بدون مبالغة و للأسف الشديد تونس 2021 ...الحل كذلك ليس بالسحري و لا يتطلب عبقرية ،فقط حكومة إنقاذ وطني مستقلة فوق كل الأحزاب السياسية ، تملك من الشجاعة و الإرادة و الجرأة ما يسمح لها بمعالجة الأوضاع جذريا منذ اللحظة الأولى لتسلمها مهامها .أما تأخير معالجة المسألة السياسية و تحديدا الحكومية اليوم قبل غدا فسيزيد الأوضاع سوءا و تدهورا بكل تأكيد .