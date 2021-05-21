ما أجمل هذا النصر..وبداية النهاية

ما أجمل هذا النصر وكم كانت الأمة في حاجة إليه وكم كانت الانسانية في حاجة إليه.وحشية وقتل لللأطفال والنساء والمسنين، تشريد وطرد،تجويع وترويع...لشعب صغير ولبقعة صغيرة....عبثوا بالأرض والنسل من السماء، شجاعة كاذبة في غياب دفاع جوي للمضطهدين،استعراض للقوة الغاشمة أمام طرف لا يملك حتى عشرها...تصوروا لو كان أهل غزة يمتلكون الطائرات والصواريخ الاكثر حداثة وايلاما. كيف يكون الوضع؟؟؟*الهدنة وقعت بدون شروط، هذا نصر أولي..*الكيان الغاصب علم انه تغيرت قوانين اللعبة،ميزان الرعب تعدل وهذا نصر ثاني..*فلسطين كلها داخلا وخارجا، 67 و48، غزة والضفة والقدس اجتمعت على صوت واحد وفي صف واحد، وهذا نصر ثالث...*المنصات الافتراضية اوصلت الصورة المخفية التي طالما هيمن على وسائل اعلامها الكيان الغاصب وهذا نصر رابع...*وأخيرا بدأت المعلومة تصل وبدأ العالم يستيقظ على أكبر كذبة في التاريخ : أرض بدون شعب لشعب بدون أرض!أعتقد أن هذه المحطة في الحرب ستكون فارقة ومن هنا سيبدأ التعداد للنصر الكبير، وهذا كان حلم الاجداد وليس حلمنا، نحن اليوم نعيش الواقع وليس الحلم والاماني.. فلسطين تسطر اليوم الملحمة، لسنا في البداية ولسنا في النهاية ولكن في بداية النهاية.أقسمت أن آتيك يا أماه إلى قبرك وأبشرك إني صليت ركعتين في الأقصى وأني أبلغت أهلها دعواتك لهم...أليس الصبح بقريب!