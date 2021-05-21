غزّة انتصرت ،،، ماذا عنّا نحن !؟؟

* الإنتصار لفلسطين

* ملحمة غزة دروس وعبر

ما حدث ويحدث على ارض غزة لا يطيقه اي شعب آخر لكنه الصبر والتفويض إلى الله ، المعركة التي تديرها باقتدار ضد عدو غاشم مدجج بكل انواع سلاح الدمار الشامل وتاييد اكثر العالم الظالم هي في الحقيقة معركة نيابة على الامة ... لك الله يا غزة العزة والشرفهو أن ننتصر على انفسنا ، على الخوف الساكن فينا ، على الكُفر بكل الملاجيء والإيمان أنّه لا مَلجأ ولا مُتّكأ ولا خوف ولا طمع إلا في الله القاهر فوق خلقه ، أن نؤمن أنّ النّصر صبر ساعة وأنّه من ينصر الله ينصره ... والدرس التطبيقي هو ملحمة غزة، غزة التي انتصرت في نهاية الملحمة وفرضت على العدو كثيرا من المعادلات الجديدة وغيرت عنوان القضية الفلسطينية من سفسطة المفاوضات والتنسيق الامني إلى عنوان العزة والكرامة فأصبحت هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والباقي رغاء ...بعد ما تابعناه في ملحمة ابطال فلسطين وتفعيل عقيدتهم وتكاتفهم كلهم صوب العدو الموحد ، بعدما راينا انتصار الحق على الباطل ، بعد ما رأينا ( ان لا ملجأ إلا إلى الله ) و ( إن تنصروا الله ينصركم ) و( ما النصر الا من عندالله ) ....هل سنستفيد من هذه الدروس، هل سنعتبر ، هل سنكسر حاجز الخوف عن معيشتنا، عن ارزاقنا ، عن اطفالنا، عن ضعف ثقتنا بالقدر ، عن جبننا وخوفنا وذلنا !؟؟هل سنعتبر ونتصالح مع عقيدتنا ، هل سنتغلب على انفسنا الجانحة ، هل سنعيد تربيتها ، تربية اطفالنا ، نساءنا ومنظورينا على هذا النّمط العقدي القويم ، هل سنصلح مفاهيمنا عن انفسنا ، عن محيطنا ، عن الحراك السياسي العالمي ، هل سنعرف انه فرق كبير بين العيش بذلّ والحياة بكرامة ... هل سنبدل سلوكاتنا وفق معايير عقيدتنا !؟غزة انتصرت ،،، ماذا عنا نحن !؟؟