صحيح نحن فقراء و لكننا لن نطبّع ...

مرتجى محجوب
تونس و شعبها الأبي كانت و لازالت على العهد في نصرة و دعم شعبنا الفلسطيني المناضل ضد ألة الظلم و القمع و الاضطهاد الصهيونية الغاشمة .
ذلك شعار شعب تونس بصوت عالي و تلك عقيدتنا المناهضة لأي شكل من أشكال التطبيع السافر و المعيب .
شعب تونس الذي و رغم ظروفه الاقتصادية و الاجتماعية الكارثية في كثير من الحالات ، غير مستعد لبيع قضية الأمة بأي ثمن كان و في سبيل ذلك فنحن مستعدون لكل التضحيات .
الفلسطينيون بمختلف مشاربهم و اتجاهاتهم و اختلافاتهم يعلمون علم اليقين مدى اخلاص التونسيين و التونسيات لقضيتنا الفلسطينية و احتضاننا لرموزها و قياداتها بكل فخر و نخوة و اعتزاز .
نعم ، نحن دولة فقيرة و محتاجة و ليس مجالنا التطرق للأسباب ، و لكننا لن نطبع أبدا مع ما يسمى إسرائيل لحين يتحقق السلام العادل الذي يقبل به الفلسطينيون
تونس و شعبها الأبي كانت و لازالت على العهد في نصرة و دعم شعبنا الفلسطيني المناضل ضد ألة الظلم و القمع و الاضطهاد الصهيونية الغاشمة .
ذلك شعار شعب تونس بصوت عالي و تلك عقيدتنا المناهضة لأي شكل من أشكال التطبيع السافر و المعيب .
شعب تونس الذي و رغم ظروفه الاقتصادية و الاجتماعية الكارثية في كثير من الحالات ، غير مستعد لبيع قضية الأمة بأي ثمن كان و في سبيل ذلك فنحن مستعدون لكل التضحيات .
الفلسطينيون بمختلف مشاربهم و اتجاهاتهم و اختلافاتهم يعلمون علم اليقين مدى اخلاص التونسيين و التونسيات لقضيتنا الفلسطينية و احتضاننا لرموزها و قياداتها بكل فخر و نخوة و اعتزاز .
نعم ، نحن دولة فقيرة و محتاجة و ليس مجالنا التطرق للأسباب ، و لكننا لن نطبع أبدا مع ما يسمى إسرائيل لحين يتحقق السلام العادل الذي يقبل به الفلسطينيون
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