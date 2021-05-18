صحيح نحن فقراء و لكننا لن نطبّع ...

تونس و شعبها الأبي كانت و لازالت على العهد في نصرة و دعم شعبنا الفلسطيني المناضل ضد ألة الظلم و القمع و الاضطهاد الصهيونية الغاشمة .ذلك شعار شعب تونس بصوت عالي و تلك عقيدتنا المناهضة لأي شكل من أشكال التطبيع السافر و المعيب .شعب تونس الذي و رغم ظروفه الاقتصادية و الاجتماعية الكارثية في كثير من الحالات ، غير مستعد لبيع قضية الأمة بأي ثمن كان و في سبيل ذلك فنحن مستعدون لكل التضحيات .الفلسطينيون بمختلف مشاربهم و اتجاهاتهم و اختلافاتهم يعلمون علم اليقين مدى اخلاص التونسيين و التونسيات لقضيتنا الفلسطينية و احتضاننا لرموزها و قياداتها بكل فخر و نخوة و اعتزاز .نعم ، نحن دولة فقيرة و محتاجة و ليس مجالنا التطرق للأسباب ، و لكننا لن نطبع أبدا مع ما يسمى إسرائيل لحين يتحقق السلام العادل الذي يقبل به الفلسطينيون