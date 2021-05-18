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صحيح نحن فقراء و لكننا لن نطبّع ...

Photo Yassine Gaidi /AA تونس..مظاهرات رفضا للتطبيع ودعما لفلسطين
Publié le Mardi 18 Mai 2021 - 22:43 قراءة: 0 د, 42 ث
مرتجى محجوب

تونس و شعبها الأبي كانت و لازالت على العهد في نصرة و دعم شعبنا الفلسطيني المناضل ضد ألة الظلم و القمع و الاضطهاد الصهيونية الغاشمة .


ذلك شعار شعب تونس بصوت عالي و تلك عقيدتنا المناهضة لأي شكل من أشكال التطبيع السافر و المعيب .



شعب تونس الذي و رغم ظروفه الاقتصادية و الاجتماعية الكارثية في كثير من الحالات ، غير مستعد لبيع قضية الأمة بأي ثمن كان و في سبيل ذلك فنحن مستعدون لكل التضحيات .

الفلسطينيون بمختلف مشاربهم و اتجاهاتهم و اختلافاتهم يعلمون علم اليقين مدى اخلاص التونسيين و التونسيات لقضيتنا الفلسطينية و احتضاننا لرموزها و قياداتها بكل فخر و نخوة و اعتزاز .

نعم ، نحن دولة فقيرة و محتاجة و ليس مجالنا التطرق للأسباب ، و لكننا لن نطبع أبدا مع ما يسمى إسرائيل لحين يتحقق السلام العادل الذي يقبل به الفلسطينيون

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