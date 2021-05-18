في صدري قدس مستعمــر

الطاهر العبيدي
لا تقيّدني
فإني رغم الجرح أبحرْ
رغم القيد أصرخ وأعبّرْ
رغم الليل والظلمة أبصرْ
لا تتهمني
فإني لوطني لن أتنكّرْ
ولكن لهزائمي سأّثْـأَرْ
وجدران الذلّ أُكَسِــّرْ
لا تحبسني
فإني سأظلّ أُكـَـرّرْ
أني مثلك ولدت مُّتَحَرِّرْ
لا تراوغني
فواقعي المهزوم لم يتغيّرْ
فهذي إسرائيل تقصف وتُدَمٍّرْ
ونحن تحت اللوائح نَتَسَتـّــرْ
إسرائيل تقتل وتهدّمْ
ونحن نجتمع ولا شيء نقرّرْ
إسرائيل لإخراجنا من التاريخ تسطــّرْ
ونحن لا زلنا من حدودنا العربية نتذمّرْ
فلا تقمعني
ففي الجرح براكين تُزَمْجرْ
وفي صدري قدس مستعمــرْ
وفي أعماقي غضب مُزَلْزِلْ
وفي داخلي قهر يودّ أن يتفجّرْ
فلا تناقشني ولا تُفَسٍّرْ
فلن أصلّي فلغير الله أبدا لن أكَــــــــبِّرْ
وأقسم أني لن أسجد للهزيمة ولن أركـــعْ
ولن أستسلم للذلّ ومن الموت لن أخشـــعْ
ولكني سأحمل مشاهد الذبح والقتل
على فوهة قلم أبدا للذل والهوان لا يخضع
لا تقيّدني
فإني رغم الجرح أبحرْ
رغم القيد أصرخ وأعبّرْ
رغم الليل والظلمة أبصرْ
لا تتهمني
فإني لوطني لن أتنكّرْ
ولكن لهزائمي سأّثْـأَرْ
وجدران الذلّ أُكَسِــّرْ
لا تحبسني
فإني سأظلّ أُكـَـرّرْ
أني مثلك ولدت مُّتَحَرِّرْ
لا تراوغني
فواقعي المهزوم لم يتغيّرْ
فهذي إسرائيل تقصف وتُدَمٍّرْ
ونحن تحت اللوائح نَتَسَتـّــرْ
إسرائيل تقتل وتهدّمْ
ونحن نجتمع ولا شيء نقرّرْ
إسرائيل لإخراجنا من التاريخ تسطــّرْ
ونحن لا زلنا من حدودنا العربية نتذمّرْ
فلا تقمعني
ففي الجرح براكين تُزَمْجرْ
وفي صدري قدس مستعمــرْ
وفي أعماقي غضب مُزَلْزِلْ
وفي داخلي قهر يودّ أن يتفجّرْ
فلا تناقشني ولا تُفَسٍّرْ
فلن أصلّي فلغير الله أبدا لن أكَــــــــبِّرْ
وأقسم أني لن أسجد للهزيمة ولن أركـــعْ
ولن أستسلم للذلّ ومن الموت لن أخشـــعْ
ولكني سأحمل مشاهد الذبح والقتل
على فوهة قلم أبدا للذل والهوان لا يخضع
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