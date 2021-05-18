في صدري قدس مستعمــر

لا تقيّدنيفإني رغم الجرح أبحرْرغم القيد أصرخ وأعبّرْرغم الليل والظلمة أبصرْلا تتهمنيفإني لوطني لن أتنكّرْولكن لهزائمي سأّثْـأَرْوجدران الذلّ أُكَسِــّرْلا تحبسنيفإني سأظلّ أُكـَـرّرْأني مثلك ولدت مُّتَحَرِّرْلا تراوغنيفواقعي المهزوم لم يتغيّرْفهذي إسرائيل تقصف وتُدَمٍّرْونحن تحت اللوائح نَتَسَتـّــرْإسرائيل تقتل وتهدّمْونحن نجتمع ولا شيء نقرّرْإسرائيل لإخراجنا من التاريخ تسطــّرْونحن لا زلنا من حدودنا العربية نتذمّرْفلا تقمعنيففي الجرح براكين تُزَمْجرْوفي صدري قدس مستعمــرْوفي أعماقي غضب مُزَلْزِلْوفي داخلي قهر يودّ أن يتفجّرْفلا تناقشني ولا تُفَسٍّرْفلن أصلّي فلغير الله أبدا لن أكَــــــــبِّرْوأقسم أني لن أسجد للهزيمة ولن أركـــعْولن أستسلم للذلّ ومن الموت لن أخشـــعْولكني سأحمل مشاهد الذبح والقتلعلى فوهة قلم أبدا للذل والهوان لا يخضع