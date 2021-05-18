تونس..مظاهرات رفضا للتطبيع ودعما لفلسطين

الأناضول -

تظاهر العشرات للمطالبة بالتصديق على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.وتجمع المتظاهرون قرب مقر البرلمان في تونس العاصمة، وسط إغلاق أمني للمنافذ المؤدية إليه.وأفاد مراسل الأناضول، بأن المتظاهرين تمكنوا من كسر الحواجز الحديدية بعد قرابة نصف ساعة من بداية التحرك، قبل أن تتجدد مناوشات مع عناصر الأمن، لدى محاولة تفريقهم بعيدا عن بوابة البرلمان.وجاء هذا التحرك بدعوة من سياسيين وحقوقيين وأحزاب ومنظمات وجمعيات مناهضة للتطبيع .ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصورا لأطفال من ضحايا غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية.