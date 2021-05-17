سفير تشيكيا بالكويت يعتذر عن نشره صورة لعلم إسرائيل

الأناضول -

اعتذر سفير تشيكيا بالكويت مارتن دوفراك، الإثنين، عن نشره علم إسرائيل على حسابه الرسمي في "إنستغرام" تعبيرا عن تضامنه مع دولة الاحتلال.ونشرت سفارة تشيكيا في الكويت على حسابها الرسمي في "تويتر" رسالة اعتذار من السفير قال فيها إنه "نادم على نشر صورة العلم الإسرائيلي على صفحته الشخصية ما أدى لغضب مفهوم وسخط بين العديد من الناس بسبب الأحداث المأساوية في قطاع غزة".وأثار نشر دوفراك لعلم الاحتلال الإسرائيلي على "إنستغرام" استياء شعبيا في الكويت وحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بطرده.وأكد دوفراك أن تصرفه كان "يفتقر للإحساس" تجاه أصدقائه المسلمين والكويتيين.وأضاف: "أتقدم باعتذاري لهم ولجميع الكويتيين والفلسطينيين ولكل من شعر بالظلم نتيجة هذا التصرف".وشدد على أنه "لم يقصد التقليل من احترام الفلسطينيين الأبرياء" بالصورة التي نشرها، وعبر عن "ألمه لمشاهدة معاناتهم".ومساء الإثنين، ارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أسبوع، إلى 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيدة، إضافة إلى 1400 جريح، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 22 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وفي وقت سابق الإثنين، استدعت الخارجية الكويتية، دوفراك، وأعربت في بيان، عن رفضها القاطع واستهجانها الشديد لما بدر عن سفير تشيكيا.وأوضحت أن ما قام به السفير "لا يتناسب وطبيعة الوظيفة الدبلوماسية، ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية ونصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".وذكرت أنه "خلال اللقاء به (السفير) تم الإعراب عن الرفض القاطع لتلك التصرفات التي تتعارض وطبيعة وظيفته الدبلوماسية".وقالت الوزارة إن "سفير تشيكيا أعرب عن أسفه البالغ لدولة الكويت حكومة وشعبا".ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة منازل وبنايات ومؤسسات حكومية ومدنية، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية.