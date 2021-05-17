إسرائيل تقصف مقر الهلال الأحمر القطري بغزة

الأناضول -



الهلال الأحمر القطري أكد في بيان استمراره في تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين في القطاع

قصف البناية التي يتواجد داخلها مقر الهلال الأحمر القطري أسفر عن استشهاد فلسطينيَين وجرح نحو 10 آخرين

قال الهلال الأحمر القطري، الإثنين، أن مقره في قطاع غزة، تعرض للقصف، من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.وذكر في بيان عبر تويتر أن "عملية القصف أسفرت عن استشهاد فلسطينيين، وجرح عشرة أشخاص".وأعرب الهلال الأحمر القطري عن تنديده باستهداف مقره في القطاع.وقال إن استهداف فرق الهلال الأحمر ومقراته، يعد "انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".كما أكد على أنه سيستمر في "تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين في قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني."وقصف الجيش الإسرائيلي بصاروخ أطلق بدون سابق إنذار، الطوابق العلوية لبناية "غازي الشوا" في حي الرمال الشمالي التي يتواجد فيها مقر الهلال الأحمر القطري.وأسفر القصف عن استشهاد اثنين، أحدهما طفلة، وجرح 10 آخرين.وكشفت مصادر فلسطينية أن الشهيدين هما زياد أبو داير (54 عاما) وابنة أخيه رفيف أبو داير (11 عاما)، فيما أصيب العديد من أفراد الأسرة.ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ 10 مايو/أيار الجاري، شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا منشآت عامة، ومنازل مدنية، ومؤسسات حكومية.