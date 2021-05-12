أرباح "تويوتا" تصعد 10.3 بالمئة في السنة المالية الماضية مسجلة 20.6 مليار دولار

الأناضول -

أعلنت مجموعة "تويوتا موتورز"، الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحها خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس/آذار 2021 بنسبة 10.3 بالمئة، في نتائج إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا.وذكرت عملاق تصنيع السيارات الياباني في بيان، أن صافي الأرباح المسجلة خلال العام المالي الماضي، بلغت 2.245 تريليون ين (20.65 مليار دولار)، من 2.036 تريليون ين (18.7 مليار دولار) بالعام المالي السابق له.وتوقعت الشركة نمو أرباحها خلال العام الحالي الذي بدأ مطلع أبريل/نيسان 2021 بنسبة 2.4 بالمئة إلى 21.1 مليار دولار، رغم أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية لصناعة السيارات على مستوى العالم.ورجحت المجموعة التي تضم أيضا شركتي "دايهاتسو موتور" و"هينو موتورز"، نمو مبيعات السيارات بنسبة 6.4 بالمئة خلال العام المالي الحالي إلى 10.55 ملايين سيارة.ودعم الأرباح، نمو المبيعات الأخرى بعيدا عن السيارات بنسبة 86 بالمئة إلى 6.75 مليارات دولار خلال العام، من 3.6 مليارات دولار بالعام المقارن.كانت مجموعة تويوتا تصدرت المرتبة الأولى عالميا في مبيعات السيارات العام الماضي، لأول مرة منذ 2015، بفضل انتعاش قوي للمبيعات في الصين والولايات المتحدة.