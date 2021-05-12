فيروس كورونا: كاستكس يؤكد أن فرنسا بصدد الخروج من الأزمة الصحية

فرانس 24 -

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الاثنين إن فرنسا "تخرج" من أزمة كوفيد-19، وذلك خلال تقديمه تفاصيل جديدة متعلقة بإعادة فتح المتاجر والمطاعم في البلاد.وقال كاستكس لصحيفة لو باريزيان "أقولها بأوضح طريقة ممكنة: نحن أخيرا بصدد الخروج في إطار خطة طويلة الأجل من هذه الأزمة الصحية".وأضاف "من الواضح أن هذا الخروج سيتم بطريقة تقدمية وحذرة ومدعومة. لكن الاتجاه واضح، نحن نقترب من النهاية وهذه أخبار جيدة".وأشار إلى أن شرفات المطاعم والحانات ستفتح في جميع أنحاء البلاد في 19 أيار/مايو، لكن عملها سيقتصر على نصف طاقتها الاستيعابية، في حين سيكون تناول الطعام في الداخل ممكنا اعتبارا من 9 حزيران/يونيو أيضا بنصف السعة.وستتم إعادة فتح المتاجر في 19 أيار/مايو، ولكن مع فرض قيود على عدد الأشخاص الذين يمكن إدخالهم بناء على مساحة كل متجر، مع رفع القيود في 30 حزيران/يونيو.وتخضع فرنسا حاليا لإغلاق ثالث، وهو محدود أكثر من الجولات السابقة بين آذار/مارس ونيسان/أبريل بين وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.وبلغ متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة نحو 20 ألفا، ما يقارب نصف مستوى إصابات الشهر الماضي، بينما انخفض عدد الأشخاص في العناية المركزة إلى أقل من خمسة آلاف الشهر الماضي.وحذر بعض الخبراء من أن فتح البلاد بوتيرة سريعة للغاية قد ينذر بتفش جديد، لكن حملة التطعيم في البلاد تصاعدت بسرعة بعد انطلاقة بطيئة في كانون الثاني/يناير.فرانس24/ أ ف ب