عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 160 مليونا

الأناضول -

فيما تخطى إجمالي الوفيات 3 ملايين و323 ألفا، والمتعافين أكثر من 137 مليونا و713 ألفا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الثلاثاء، 160 مليونا.وبحسب موقع "وورلدوميتر" المتخصص برصد إحصاءات كورونا، بلغ عدد المصابين بالفيروس 160 مليونا و21 ألفا و129.وتأتي الولايات المتحدة على رأس القائمة العالمية بـ33 مليونا و519 ألفا و20 إصابة، تليها الهند بأكثر من 23 مليونا و 288 ألفا، ثم البرازيل بأكثر من 15 مليونا و214 ألفا.وحلت فرنسا في المرتبة الرابعة عالميا، تتبعها تركيا وروسيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا.وحتى مساء الثلاثاء، وصل إجمالي وفيات كورونا حول العالم إلى 3 ملايين و323 ألفا و714.وبلغت حصيلة المتعافين 137 مليونا و713 ألفا و834.