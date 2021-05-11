حكّام العرب في ورطة

نعم هم كذلك جراء القضية الفلسطينية التي لا تكاد تغيب عن خطاباتهم الرسمية ولعلهم يلعنوها في السر صباحا وعشية، فلسطين للدعاء في أعيادهم الدينية والتمجيد في احتفالاتهم الوطنية، وغصن الزيتون وحديث المقاومة ذو الشجون، والدبكة وما لحقها من فنون، وأبيات من شعر مطر وكوفية استقرت على الشعر. هم كذلك منذ زمن بعيد، لا يرون في فلسطين غير أرق شديد، يصيبهم كلما حمى الوطيس واشتد الوعيد، فهم الخانع السفيه الجاهل والخائف والجبان الغافل.حكام العرب فرّج الله عنّا الكرب، أربعة أصناف مهما تباين الخلاف، قاعدة قد اكتسبت عن تجربة منذ أن كانت أوطانهم مضطربة. حين داهمها الاستعمار فعمّ فيها الخوف والبلاهة والاستحمار، ثم خلّفهم الاستقلال المزعوم الرعب، وأصابهم الاعتماد عن النفس بالرّهب، فتنادوا إلى من استعمرهم في خشوع، علمونا يا سادة معنى الخنوع، فإننا دونكم أهل فقر وجوع، وقلة حيلة وطلاّب معونة، احملونا يرحمكم الله في ركبكم زقفونة.حكامنا أصناف أربعة ولا مزيد، ممانع ومطبّع قديم وحديث ورعديد.1- أما الصنف الأول فهو ممانع منذ عشرات السنين، اكتسب صفته تلك منذ حرب سبع وستين. له قوات مسلحة مصفوفة، في عطالة عدا بعض المناورات والبروفة. وقد يصيب بها أهله إذا ألحوا في نصرة الأقصى أو انتصروا لحرية أو باركوا للمقاومة المسعى. تراه يقف ذات يوم مطّلعا على الجولان، تلك أرضنا المغتصبة لو يسمح لي باسترجاعها دون نيران.2- والصنف الثاني قد خاض الحروب فكان النعامة حين تاه في الدروب، ولولا نصر برليف ذات ليل، لبقي يلطم حتى يجيء عزرائيل. هبّ إلى التطبيع عن طواعية والحرب لم تضع أوزارها وجيوشها راعية. قيل قد نأخذ بالسلم ما لم ننله بالسجال والحال أن العدو قد تمكن من القميص والسروال، فكشف العورة تلو العورة وصرنا أرض مستباحة صوتا وصورة.3- أما ثالث الأصناف فهم للحسناء ايفنكا أحلاف، مطبعون جدد أغرتهم الغانية، نسوا الله ونسوا أن دولتهم فانية. تحاربوا تكالبوا تباغضوا تباضعوا ضد ربيع العرب، فكانوا أهل الفتنة والسوءة والضراء والكرب. ما لكم وحالنا وأنتم تنعمون بالدولار، بترولا وغازا وذهبا ومحار. ونحن كفلسطين في شظف وفاقة، نتوق للحرية بعلو وبشاقة.4- والرابع الأخير، جمع بين هؤلاء وأولئك حسب التقدير، صنف غريب الأطوار، يشيب له الصغير ويحتار. هو ممانع مطبع جديد قديم، قد اجتمعت الأصناف وصفات الهيم. هو الممانع الذي يختفي وهو المطبع الذي يحتفي، لا يمانع بعرق ولا يطبّع بورق. اذ تشهد سوق الممانعة رواجا عند الانتخابات وتنتحب باقي السنوات. فينتقل لسانه دون ابتذال من دولة الكيان إلى دول الاحتلال ويغيّر لفظ الخيانة إذا فاز، بالواقع السياسي النشاز، لا حلّ إلا حل الدولتين واحترام حقوق الإنسان الذي عانى الأمرّين.وأختم أن الحمد لله الذي نصر صلاح الدين فأرجع المقدس إلى أهل فلسطين والحمد لله الذي نصر سعد الدين ولو لحين فبيّن أن الجيش الذي لا يقهر إشاعة لا تستقيم ولا تستبين.