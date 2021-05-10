سيولّون الدّبر

أنظمة جاثمة على رقاب شعوبها غايتها الظاهرة أنّها ترعاهم وتوفّر لهم الخبز أما باطنها فهي حارس أمين لنظام ابرتايد يصيب الشرق الأوسط فيفسد سهرات الفن الشرقي وصلوات البيت المقدس ويمنع كل وسائل التواصل بين مختلف الشعوب العربية فيبقون في تنافر انطلق مع سنوات الاحتلال ولازال جاثما إلى اليوم.تونس بفضل ثورتها المباركة أدركت المراد وتاقت إلى حرّيتها ولولا الوضع الصحي والاقتصادي لانطلقت إلى الأمام تنشد الازدهار ولكن لعل الأمر يتأخر ولو لحين. أما القضية الفلسطينية فلا يكاد يخلو منها بيت واحد وما كان بالأمس مجرد تمتمات بعيدة عن الأضواء صار اليوم رأيا واضحا حيث يتناثر على فيسبوك وبقية مواقع التواصل صور أطفال المقاومة وصدرت بيانات الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية لتستنكر وتسند فلسطين.بقية الدول تعاني مرارة المتابعة والبحث على المعلومة إذ يعاقب من يواكب الأحداث المنقولة على الفضائيات و لعله يجن من يشير بسوء إلى التطبيع اللعين. فإخواننا في غزة والقدس وبقية الضفة وفلسطين التاريخية تجرّهم النخوة كلما وجدوا من يقاسمهم آلامهم ولو بالكلمة الطيبة والدعاء.انقسم بقية دول العرب أصنافا ثلاثة بين نائمة أو غافلة لا تكاد تفتح الراديو أو التلفزة لتقف على حقيقة الأمر ولا يتوانى مصلحوها الى دعوة العامة لإخلاص الدعاء دبر كل صلاة أو عند منبر الجمعة. وهناك دول عنوانها الممانعة أسند لها منذ عهد بعيد ولازالت تقيم له الأفراح و تعلّق الأعلام و تصدر البيانات ولكنها تحرص على حفظ سلاحها المكدس أن يستعمل بل قد تستعمله في إخماد كل صوت داخلي يأمرها باستعماله ضد العدو. أما الفئة الثالثة وهي المطبعة التي قالت ذات يوم لو اتخذناه نديما أترانا نأمن مكره؟ هاهي اليوم تتوارى دون رد ولا بيانات وقد أمضت من قبل على مذلة أن تدين بالولاء للعدو.قطعا سيولون الدبر فالعولمة التي رآها العديد خطرا داهما لخصوصيات الشعوب وتقاليدها وقوانينها هي أيضا رياح حرية تصيب الأقوام قوما بعد قوم فتغيّر قواعد اللعبة وينتصر الشعب العربي لقضيته المركزية فلا يستطيع حكامه ولو كانوا ذو بأس ردّهم فحرب المعلومة والصورة قضت على كل تعتيم ومسار الحرية لبقية الشعوب العربية آت لا ريب فيرحل حارس الجولان وحارس رفح و حارس شبعا وبقية الحراس عن بعد.