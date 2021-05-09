أفغانستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات مدرسة كابل إلى 50 قتيلا

الأناضول -

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا 3 تفجيرات متتالية استهدفت، أمس، مدرسة في العاصمة الأفغانية كابل إلى 50 قتيلا، معظمهم فتيات، وأكثر من 100 مصابا.وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان، إن "3 انفجارات على الأقل وقعت أمام مدرسة سيد الشهداء الثانوية غربي كابل بعد ظهر السبت"، بحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية.وأضافت الوزارة أن "أكثر من 50 شخصًا على الأقل قتلوا، معظمهم من تلميذات المدرسة، وأصيب أكثر من 100 آخرين جراء الانفجارات".