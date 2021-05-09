رئيس بلدية لندن العمالي صادق خان يفوز بولاية ثانية

فرانس 24 -

تمكن رئيس بلدية لندن العمالي صادق خان (50 عاما)، أول مسلم يترأس بلدية عاصمة غربية، من الفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت الخميس ونشرت نتائجها السبت.وأظهرت النتائج الرسمية أن خان، الذي وُلد لمهاجرين باكستانيين ونشأ في مسكن اجتماعي، حصل على 1,2 مليون صوت في حين حصل منافسه المحافظ شون بايلي المتحدر من أصول جامايكية على 977,601 من الأصوات.فرانس24/ أ ف ب