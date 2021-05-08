احتجاجات كولومبيا تدخل يومها العاشر

الأناضول -



رفضا للاصلاح الضريبي، وتنديدا بـ الاستخدام المفرط للقوة" الذي تمارسه قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين، وراح ضحيته 26 قتيلا



دخلت الاحتجاجات الرافضة لمشروع قانون الإصلاح الضريبي في كولومبيا، الذي قدمته حكومة الرئيس إيفان دوكي إلى الكونغرس، يومها العاشر، حيث قُتل العشرات وجُرح المئات.وعلى الرغم من إعلان الرئيس دوكي في 2 مايو / أيار، سحب مشروع قانون الإصلاح الضريبي المثير للجدل، تستمر الاحتجاجات بعدة مدن، بما في ذلك العاصمة بوجوتا، تنديدا بـ الاستخدام المفرط للقوة" الذي تمارسه قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين، وراح ضحيته 26 قتيلا.ونقلت وسائل إعلام محلية، السبت، تجمع العشرات من الطلاب والناشطين المحليين في نقاط مختلفة من بوجوتا، وعبروا سلميا عن ردود أفعالهم من خلال ترديد الشعارات المناهضة للحكومة، وكرد فعل على تزايد القتل والقمع ضد المدنيين.كما أغلقت مجموعات طلابية عددا من شوارع المدينة الرئيسية، وسارت لمسافة كيلومترات مصحوبة بشعارات تطالب بتخصيص المزيد من الميزانية للتعليم.وأعلن مكتب أمين المظالم الكولومبي، في وقت سابق، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 26 قتيلا، و900 مصاب، بالإضافة إلى 90 مفقودا.