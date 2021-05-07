الأناضول -

المتحدث باسم المفوضية الأممية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، قال إن "القدس الشرقية لا تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي"

حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل من أن عمليات الإجلاء القسري للفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة قد ترقى إلى "جرائم حرب"، داعية إياها لوقفها.وقال المتحدث باسم المفوضية الأممية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "8 عائلات من اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية تواجه خطر الإجلاء القسري".ودعا كولفيل، إسرائيل إلى "إنهاء كل عمليات الإجلاء القسري على الفور"، مضيفا أن خطر ذلك "بات وشيكا بالنسبة لـ 4 عائلات".وشدد على أن "القدس الشرقية لا تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي".كما أكد أن "إسرائيل لا تستطيع فرض منظومتها التشريعية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".وطالب إسرائيل، بـ"احترام حرية التعبير والتجمع، وهذا يشمل المحتجين على عمليات الإجلاء، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة".ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي "الشيخ جراح" بالقدس، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.ويحتج الفلسطينيون على قرارات إسرائيلية، بإجلاء عائلات فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، التي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.وينتظر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين المقبل، قرارا نهائيا بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض.وحتى مساء الجمعة، تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإجلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و"المركزية" الإسرائيليتين.