ميانمار.. ارتفاع قتلى المظاهرات ضد الانقلاب إلى 772

الأناضول -

واعتقال 3 آلاف و738 شخصا، وفق "منظمة دعم السجناء السياسيين" المحلية..

أعلنت منظمة حقوقية في ميانمار، ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، إلى 772 شخصا.جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة "دعم السجناء السياسيين" (AAPP/غير حكومية)، في وقت متأخر مساء الخميس.ومطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.وأفاد التقرير بـ"ارتفاع ضحايا الاحتجاجات ضد الانقلاب إلى 772، عقب مقتل 3 أشخاص على يد القوات العسكرية (دون تفاصيل عن تاريخ مقتلهم)".وأضاف أن "قوات المجلس العسكري اعتقلت حتى الآن 3 آلاف و738 شخصا خلال التظاهرات"، محذرا من تعرض المعتقلين إلى "التعذيب اللاإنساني".كما ندد التقرير بإعلان وزارة الداخلية (يديرها الجيش) سيطرتها على الإدارة العامة للشؤون الإدارية في البلاد، في 5 مايو/أيار الجاري.والأربعاء، ناشدت أكثر من 200 منظمة حقوقية وأهلية حول العالم، مجلس الأمن الدولي، بفرض حظر فوري على صادرات الأسلحة إلى ميانمار، بهدف وقف انتهاك حقوق الإنسان بحق الرافضين للانقلاب العسكري.