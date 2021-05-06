جمهورية الكونغو.. استقالة رئيس الوزراء والحكومة

الأناضول -

برازافيل/ بيتر كوم - أعلنت الرئاسة في جمهورية الكونغو، استقالة رئيس الوزراء كليمان موامبا، والحكومة.وجاءت الاستقالة بعد أقل من شهر من فوز الرئيس الحالي دينيس ساسو نغيسو، بولاية رابعة على التوالي.وقال مدير ديوان الرئاسة فلوران نتسيبا، في بيان مساء الأربعاء، إن رئيس الوزراء قدم استقالته والحكومة إلى رئيس الجمهورية.وأضاف نتسيبا أن رئيس الجمهورية قبل الاستقالة وطلب من أعضاء الحكومة "الإسراع في (إنجاز) الأمور الجارية حتى تشكيل الحكومة المقبلة".كما أعرب الرئيس عن شكره لجميع الوزراء على إنجازاتهم التي قدموها خلال عملهم بين عامي 2016 إلى 2021، وفق البيان.وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة داخلية الكونغو، أن رئيس الجمهورية دينيس ساسو نغيسو أعيد انتخابه لولاية جديدة مدتها 5 سنوات.وحصل ساسو نغيسو (77 عاما) على 88.57 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وفق النتائج الرسمية للوزارة.ويعد ساسو نغيسو أحد أطول القادة الأفارقة بقاء في السلطة، حيث يحكم البلاد منذ عام 1997، كما تولى الرئاسة أيضا بين عامي 1979 و1992.