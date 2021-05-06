   Abdelhalim - نبتدي مين الحكاية  

على خلفية تهم فساد متعددة... السلطات القطرية تأمر بالقبض على وزير المالية

وزير المالية علي شريف العمادي
Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 15:33 قراءة: 0 د, 33 ث
الأناضول - أصدرت النيابة العامة القطرية، الخميس، أوامر للأجهزة الأمنية، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، على خلفية تهم فساد متعددة.

جاء ذلك، في بيان مقتضب صادر عن النيابة، وأوردت تفاصيله وكالة الأنباء القطرية.


وذكر البيان: "بعد الاطلاع على الأوراق وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة".

وبحسب البيان، "التقارير مرتبطة بالإضرار بالمال العام، واستغلال (العمادي) لوظيفته، وإساءة استعمال السلطة"؛ كما أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.

ويشغل العمادي منصب وزير المالية القطرية منذ 2013، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ومنصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225359



En continu

Toutes les news
.

الخميس 06 ماي 2021 | 24 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
17°
 23° % 82 :الرطــوبة
تونــس 16°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
23°-1625°-1627°-1530°-1828°-17
  • Avoirs en devises
    20818,6

  • (6 mai)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,31529 DT        1$ =2,76293 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 mai)   1445,2 MDT