المغرب.. حجر صحي لمصابي كورونا القادمين من 3 دول

الأناضول -



حال إذا تأكد إصابة القادمين من الإمارات وقطر والبحرين بالفيروس، وفق ما أفاد به "المكتب الوطني للمطارات" بالمغرب (حكومي)..

فرض المغرب، الأربعاء، على القادمين من الإمارات وقطر والبحرين إجراء فحص سريع عند الوصول، وقضاء فترة في الحجر الصحي في حالة التأكد من الإصابة بفيروس كورونا.وأفاد "المكتب الوطني للمطارات" بالمغرب (حكومي) عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أن "جميع الركاب القادمين من مدن أبوظبي ودبي والدوحة والمنامة ملزمون بتقديم ورقة اختبار سلبية للفيروس لا تتعدى مدتها 72 ساعة، اعتبارا من اليوم الأربعاء".وأضاف: "سيخضعون لفحص سريع عند الوصول، وفي حالة كان الفحص إيجابيا سيخضعون لفترة في الحجر الصحي بأحد المستشفيات"، دون تحديد المدة.​​​​​​​ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المغرب، تعليق الرحلات الجوية مع 13 دولة، إلى أجل غير مسمى، للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب بيان لـ"المكتب الوطني للمطارات"، ليرتفع عدد الدول التي شملها القرار ذاته إلى أزيد من 50 دولة.