بايدن وبن زايد يبحثان هاتفيًا التهديد النووي الإيراني

الأناضول -

بحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان التهديد النووي الإيراني، مؤكدًا أهمية تطبيع الإمارات لعلاقاتها مع إسرائيل.جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الطرفين، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، نشره على موقعه الإلكتروني.وذكر البيان أن الرئيس بايدن تحدث هاتفيا مع ولي العهد محمد بن زايد "لإعادة التأكيد على الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والإمارات".وبحسب البيان، "ناقش الجانبان التحديات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك أفغانستان، والأبعاد النووية والإقليمية للتهديد الذي تشكله إيران، فضلا عن السعي المشترك لوقف التصعيد وإحلال السلام في الشرق الأوسط".وفي هذا الصدد، شدد الرئيس الأمريكي على الأهمية الاستراتيجية لتطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، معربًا عن دعمه الكامل لتعزيز وتوسيع هذه الترتيبات.كما اتفق بايدن وبن زايد على أولوية العمل معًا لمعالجة النزاعات، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في منطقة تيغراي الإثيوبية، وفق ما ورد في بيان البيت الأبيض.يشار أنه في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات في إقليم تيغراي بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر، السيطرة عليه بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها.كما شاركت في العمليات العسكرية بالإقليم قوات إريترية (عددها غير محدد)، أعلنت أسمرا في 17 أبريل/ نيسان الجاري، موافقتها على بدء سحبها.