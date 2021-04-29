بدء سريان الإغلاق التام في تركيا

الأناضول -

يستمر حتى الخامسة صباح الإثنين 17 مايو ضمن تدابير مكافحة كورونا

بدأت تركيا مساء الخميس، تطبيق إغلاق تام لمدة 3 أسابيع ضمن تدابير مواجهة كورونا، في كافة ولايات البلاد الـ81.ويستمر الإغلاق التام من الساعة السابعة مساء الخميس 29 أبريل/ نيسان الجاري حتى الخامسة صباح الإثنين 17 مايو/ أيار المقبل، وذلك بحسب تعميم نشرته وزارة الداخلية في وقت سابق.وبحسب التعميم، يشمل الإغلاق كافة أيام الأسبوع، ويستثني العاملين في قطاعات سلاسل التوريد والإنتاج والصحة والزراعة وشؤون الغابات ووسائل الإعلام.ويسمح للمواطنين بشراء احتياجاتهم في أيام حظر التجوال بين 10:00 صباحا و17:00 مساء، من متاجر بيع السلع الغذائية التي سيقتصر عملها في الساعات المحددة.أما المطاعم والمقاهي، فسيقتصر عملها على طلبات التوصيل للمنازل، فيما يستثني التعميم المخابز من الحظر، حيث ستعمل بكامل طاقتها.كما يستثنى السياح الأجانب من كافة تدابير الحظر، في حين أنها تطبق على كافة المواطنين والأجانب المقيمين والخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا.ولفت التعميم إلى أن "مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي" التابعة لوزارة الداخلية ستتولى تلبية احتياجات وطلبات المسنين والمصابين بأمراض مزمنة خلال فترة الحظر.وشددت وزارة الداخلية على أن المخالفين لحظر التجوال، ستفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب قانون السلامة الصحية العامة.وسيتطلب السفر بين المدن التركية إذنا خاصا خلال الإغلاق، مع شرط خفض عدد الركاب في الحافلات إلى النصف.ووفق آخر محصلة مساء الأربعاء، تخطى إجمالي إصابات كورونا في تركيا 4 ملايين و751 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 39 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و212 ألفا.