التلقيح و لبس الكمامة

قرارات وراء قرارات و أراء مختلفة بين تأييد و انتقادات ،في حين أن معظمها لا تجد طريقها للواقع و لا فائدة في ذكر الأمثلة المتعددة و الخروقات المتواصلة ليوم الناس هذا .في المقابل فان هناك إجماع لدى أهل الاختصاص في شتى أنحاء العالم بأن أفضل الأسلحة للوقاية من فيروس الكورونا و سلالاته المتعددة هو التلقيح مهما كانت مدة فعاليته و كذلك لبس الكمامة و احترام التباعد الجسدي ،لا يمكن اليوم لأي كان أن يتنبأ بمدة الوباء الذي نسأل الله اللطف فيه و لذلك فيبدو أنه لا خيار أمامنا سوى التعايش مع الفيروس اللعين دون قطع أرزاق الناس بعد وصول الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لدرجة لا تحتمل و تنذر بكل الأخطار .اذا مطلوب من جميع المواطنين و المواطنات بلا استثناء هو التسجيل في التلقيح الذي يتوجب على الحكومة أن تسارع بجلبه ، اضافة لحمل الكمامة في كل الفضاءات و ليكن الأمر عادة جديدة حتمتها الضرورات الصحية و ليشتغل الإعلام المرئي و السمعي و البصري بكل قوة و تركيز و تكرار على تمرير الرسالة الواضحة و المباشرة : التلقيح واجب و لبس الكمامة كذلك حتى تحمي نفسك و تحمي غيرك و لا مجال للمخالفة أو السهو أو النسيان ،و لتبادر الحكومة بتوزيع الكمامات المجانية في كافة أنحاء الجمهورية بلا استثناء ،و ربي يقدر الخير للجميع