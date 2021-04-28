   Farid - أول همسة  

التلقيح و لبس الكمامة

Publié le Mercredi 28 Avril 2021 - 20:06 قراءة: 1 د, 3 ث
مرتجى محجوب

قرارات وراء قرارات و أراء مختلفة بين تأييد و انتقادات ،


في حين أن معظمها لا تجد طريقها للواقع و لا فائدة في ذكر الأمثلة المتعددة و الخروقات المتواصلة ليوم الناس هذا .

في المقابل فان هناك إجماع لدى أهل الاختصاص في شتى أنحاء العالم بأن أفضل الأسلحة للوقاية من فيروس الكورونا و سلالاته المتعددة هو التلقيح مهما كانت مدة فعاليته و كذلك لبس الكمامة و احترام التباعد الجسدي ،

لا يمكن اليوم لأي كان أن يتنبأ بمدة الوباء الذي نسأل الله اللطف فيه و لذلك فيبدو أنه لا خيار أمامنا سوى التعايش مع الفيروس اللعين دون قطع أرزاق الناس بعد وصول الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لدرجة لا تحتمل و تنذر بكل الأخطار .

اذا مطلوب من جميع المواطنين و المواطنات بلا استثناء هو التسجيل في التلقيح الذي يتوجب على الحكومة أن تسارع بجلبه ، اضافة لحمل الكمامة في كل الفضاءات و ليكن الأمر عادة جديدة حتمتها الضرورات الصحية و ليشتغل الإعلام المرئي و السمعي و البصري بكل قوة و تركيز و تكرار على تمرير الرسالة الواضحة و المباشرة : التلقيح واجب و لبس الكمامة كذلك حتى تحمي نفسك و تحمي غيرك و لا مجال للمخالفة أو السهو أو النسيان ،

و لتبادر الحكومة بتوزيع الكمامات المجانية في كافة أنحاء الجمهورية بلا استثناء ،

و ربي يقدر الخير للجميع

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 224940



En continu

Toutes les news

الأربعاء 28 أفريل 2021 | 16 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:07 16:02 12:24 05:29 03:53
20°
 27° % 60 :الرطــوبة
تونــس 15°
2.57 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
27°-1528°-1632°-1626°-1823°-16
  • Avoirs en devises
    21147,4

  • (28 avril)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,31277 DT        1$ =2,74718 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 avril)   324,3 MDT