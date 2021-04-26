   Warda - في يوم وليلة  

حول هوية حركة النهضة ؟

Publié le Lundi 26 Avril 2021 - 22:49 قراءة: 0 د, 53 ث
مرتجى محجوب

قبل أن أطرح سؤالي المباشر على قيادة و قواعد حركة النهضة ، فأني متأكد أن الأجوبة ستكون متعددة بشكل غريب و عجيب لن تجده في أي حزب سياسي في العالم !


هل حركة النهضة هي حزب اسلامي أم مدني بمرجعية إسلامية أي اسلامي كذلك أم محافظ أم اخواني أم كل ما سبق في نفس الوقت و حسب الظروف و المعطيات !

أجوبتكم أيها النهضاويين مهمة جدا حتى نعرف مع من نتعامل و حتى نسمع منكم و ليس عنكم،
فهلا حسمتم أمركم أم سيتواصل مسلسل اللعب بالتسميات و الصفات و الكلمات !

أتحداكم أن تتفقوا على مرجعية واحدة رغم ممارستكم للحكم و السلطة لمدة لا يستهان بها تجعلكم منطقيا قادرين على إدراك مضامين البرامج السياسية و الاقتصادية المطلوبة لخدمة العباد و البلاد .

لست في موقع المحاسبة بل في موقع التساؤل المشروع لحركة حازت على أعلى نسبة أصوات خلال الانتخابات التشريعية الفارطة .

لماذا لا تكونوا واضحين و صريحين تماما مثل حزب التحرير على سبيل المثال الذي لا يتوانى في اعلان مرجعيته الإسلامية و رفضه للديموقراطية و تبنيه للخلافة على منهاج النبوة !

فهل من مجيب ؟

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