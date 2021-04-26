حول هوية حركة النهضة ؟

مرتجى محجوب
قبل أن أطرح سؤالي المباشر على قيادة و قواعد حركة النهضة ، فأني متأكد أن الأجوبة ستكون متعددة بشكل غريب و عجيب لن تجده في أي حزب سياسي في العالم !
هل حركة النهضة هي حزب اسلامي أم مدني بمرجعية إسلامية أي اسلامي كذلك أم محافظ أم اخواني أم كل ما سبق في نفس الوقت و حسب الظروف و المعطيات !
أجوبتكم أيها النهضاويين مهمة جدا حتى نعرف مع من نتعامل و حتى نسمع منكم و ليس عنكم،
فهلا حسمتم أمركم أم سيتواصل مسلسل اللعب بالتسميات و الصفات و الكلمات !
أتحداكم أن تتفقوا على مرجعية واحدة رغم ممارستكم للحكم و السلطة لمدة لا يستهان بها تجعلكم منطقيا قادرين على إدراك مضامين البرامج السياسية و الاقتصادية المطلوبة لخدمة العباد و البلاد .
لست في موقع المحاسبة بل في موقع التساؤل المشروع لحركة حازت على أعلى نسبة أصوات خلال الانتخابات التشريعية الفارطة .
لماذا لا تكونوا واضحين و صريحين تماما مثل حزب التحرير على سبيل المثال الذي لا يتوانى في اعلان مرجعيته الإسلامية و رفضه للديموقراطية و تبنيه للخلافة على منهاج النبوة !
فهل من مجيب ؟
قبل أن أطرح سؤالي المباشر على قيادة و قواعد حركة النهضة ، فأني متأكد أن الأجوبة ستكون متعددة بشكل غريب و عجيب لن تجده في أي حزب سياسي في العالم !
هل حركة النهضة هي حزب اسلامي أم مدني بمرجعية إسلامية أي اسلامي كذلك أم محافظ أم اخواني أم كل ما سبق في نفس الوقت و حسب الظروف و المعطيات !
أجوبتكم أيها النهضاويين مهمة جدا حتى نعرف مع من نتعامل و حتى نسمع منكم و ليس عنكم،
فهلا حسمتم أمركم أم سيتواصل مسلسل اللعب بالتسميات و الصفات و الكلمات !
أتحداكم أن تتفقوا على مرجعية واحدة رغم ممارستكم للحكم و السلطة لمدة لا يستهان بها تجعلكم منطقيا قادرين على إدراك مضامين البرامج السياسية و الاقتصادية المطلوبة لخدمة العباد و البلاد .
لست في موقع المحاسبة بل في موقع التساؤل المشروع لحركة حازت على أعلى نسبة أصوات خلال الانتخابات التشريعية الفارطة .
لماذا لا تكونوا واضحين و صريحين تماما مثل حزب التحرير على سبيل المثال الذي لا يتوانى في اعلان مرجعيته الإسلامية و رفضه للديموقراطية و تبنيه للخلافة على منهاج النبوة !
فهل من مجيب ؟
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