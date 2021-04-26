حول هوية حركة النهضة ؟

قبل أن أطرح سؤالي المباشر على قيادة و قواعد حركة النهضة ، فأني متأكد أن الأجوبة ستكون متعددة بشكل غريب و عجيب لن تجده في أي حزب سياسي في العالم !هل حركة النهضة هي حزب اسلامي أم مدني بمرجعية إسلامية أي اسلامي كذلك أم محافظ أم اخواني أم كل ما سبق في نفس الوقت و حسب الظروف و المعطيات !أجوبتكم أيها النهضاويين مهمة جدا حتى نعرف مع من نتعامل و حتى نسمع منكم و ليس عنكم،فهلا حسمتم أمركم أم سيتواصل مسلسل اللعب بالتسميات و الصفات و الكلمات !أتحداكم أن تتفقوا على مرجعية واحدة رغم ممارستكم للحكم و السلطة لمدة لا يستهان بها تجعلكم منطقيا قادرين على إدراك مضامين البرامج السياسية و الاقتصادية المطلوبة لخدمة العباد و البلاد .لست في موقع المحاسبة بل في موقع التساؤل المشروع لحركة حازت على أعلى نسبة أصوات خلال الانتخابات التشريعية الفارطة .لماذا لا تكونوا واضحين و صريحين تماما مثل حزب التحرير على سبيل المثال الذي لا يتوانى في اعلان مرجعيته الإسلامية و رفضه للديموقراطية و تبنيه للخلافة على منهاج النبوة !فهل من مجيب ؟