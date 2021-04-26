موقع “بزنس إنسايدر” : قطر أغنى دول العالم

نشر موقع “بزنس إنسايدر” المختص بعالم المال والتجارة، ترتيبا لأغنى دول العالم بحسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.ضم الترتيب ست دول عربية، وجاءت قطر في المرتبة الأولى كأغنى دول العالم بإجمالي نصيب الفرد فيها “146,011” دولارا.. وفي ما يأتي “إنفوغراف” يظهر تتمة الترتيب، ونصيب الفرد في كل دولة:المصدر : عربي 21