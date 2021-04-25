الأناضول -

حسين الفقي، الملقب بـ"عشماوي"، قضى 41 عاما بين أحبال المشانق، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية..

توفي الأحد، حسين الفقي، أشهر منفذ أحكام إعدام شنقًا في مصر، والمعروف بلقب "عشماوي"، بعد 41 عاما قضاها بين أحبال المشانق.وبحسب صحيفة "الأهرام" (مملوكة للدولة)، فإن أهالي قرية منية سمنود في محافظة الدقهلية (شمال)، شيعوا الأحد جثمان حسين الفقي عن عمر ناهز 75 عاما.وأفادت بأن عشماوي عمل كمساعد لمنفذ أحكام الإعدام بين عامي 1980 و1998، ثم بدأ رسميا عمله كـ"عشماوي" (منفذ) عام 1999.وأضافت أن "أشهر من نفذ فيهم عشماوي حكم الإعدام هو عزت حنفي (تاجر أسلحة ومخدرات أُعدم 2006)، كما شارك في التجهيز لمشاهد الإعدام بعدد من المسلسلات المصرية، أحدها مع الفنانة يسرا".وأردفت أن "عشماوي دخل موسوعة غينيس (الدولية للأرقام القياسية)، كأكثر من نفذ أحكام إعدام على مستوى العالم، منذ عام 1990 حتى بلوغه سن التقاعد عام 2011".وبينما لم تحدد "الأهرام" عدد الأحكام التي نفذها، قالت صحيفة "الوطن" المصرية (خاصة) إنها 1070 حالة إعدام.ولقب "عشماوي" تم إطلاقه على المنفذين لأحكام الإعدام في مصر منذ عام 1922، حتى أصبحت صفة لتلك المهنة، بحسب حديث سابق لـ"الفقي"، الذي ظهر أكثر من مرة إعلاميا في السنوات الأخيرة.